張學友來台倒數20天「爆身體出狀況」　廣州3場演出突取消

記者蔡琛儀／綜合報導

歌神張學友「60+」巡迴演唱會目前累積場次已突破200場，上個月23日海口場更是張學友演唱生涯的第1000場巡迴演唱會，成為首位打破該紀錄的華語歌手，不過他在本次巡演過程他身體狀況時好時壞，先前曾因生病延期台北、上海場次，今（6日）他傳出因身體狀況不佳，取消最新的廣州3場演出。

▲ 張學友今起連續三天的廣州演唱會突宣告取消。（圖／超級圓頂提供）

張學友這幾天在廣州原訂有7場演出，但主辦單位今天突然發出公告，表示鑑於藝人身體狀況，及為保障演出的精彩呈現，經多方慎重考慮遺憾通知大家接下來3月7、8及9日，3場演出取消。

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他去年2月因感染新冠肺炎，臨時取消3月8、9、10日的上海演唱會，接著6月台北場次也因感染RSV取消了3場演出，7月因身體不適取消26、27、28日的杭州場次，這次再取消廣州3場。但廣州場之後，張學友緊接著3月底就要到高雄台北開唱，連唱12場勢必對歌神的體力是一大挑戰。

也因為去年張學友停辦了台北3場演出，這次返場台灣也將補唱這3場，原 2024/6/7(五)場次，平移至4/18(五)補辦；原2024/6/8(六)場次，平移至4/19(六)補辦；原2024/6/9(日)場次，平移4/20(日)補辦。持有2024/6/7至9日場次票券的觀眾，可持原票券按照相同座位入座。