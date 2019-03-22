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獨腳空手道高手1打100！《跳痛先生》最操是他：每天抽筋15分

記者吳孟庭／綜合報導

印度勵志神片《跳痛先生》講述一個天生沒有痛覺的少年，從小就夢想著伸張正義。導演不但大膽啟用新人演員，還聘用實力派男星一人分飾兩角，同時演出電影中男主角的空手道偶像跟邪惡教主，還得1打100，堪稱片中最操角色。

▲《跳痛先生》實力派男星葛桑迪瓦亞。（圖／華映提供）

▲《跳痛先生》實力派男星葛桑迪瓦亞。（圖／華映提供）

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《跳痛先生》男主角是星二代新人阿希馬努達西尼，為了呈現反轉張力，導演瓦桑巴拉突發奇想，讓男主角的空手道偶像和邪惡教主是雙胞胎兄弟，由實力派男星葛桑迪瓦亞一人分飾兩角，兩人從小到大因個性差異，造成兩人分道揚鑣。

其實葛桑在電影開拍前幾個月，膝蓋才因受傷而進行大手術，他透露，「我的右腿肌肉有些萎縮的狀況，右腿短了二吋，那時不太適合再演動作場面。」但導演認定他獨特的演技是這對雙胞胎兄弟的不二人選，不停說服後，再加上兩人上部合作的好默契，才讓葛桑終於點頭加入陣容。

▲《跳痛先生》實力派男星葛桑迪瓦亞。（圖／華映提供）

▲葛桑迪瓦亞片中一人分飾兩角。（圖／華映提供）

片中雙胞胎哥哥雖然只有一條腿，但曾是空手道高手，他與100人對戰的紀錄影像錄影帶，讓他成為男主角的偶像，而從小就走歪路的弟弟則一直看哥哥很不順眼，卻發展得順風順水，成為保全公司老闆，更一路以囂張的姿態欺壓哥哥，才引發一場終極大戰。

然而演出兩種角色不僅挑戰演技，更是對體力的一項考驗，葛桑笑說：「每天拍攝都拍到筋疲力盡，回家想到清晨4點就要起床再拍，真的很逼人啊！」幾乎都以單腳跳完成打鬥場面的他，甚至要以空手道對戰「百人組手」，一個打100個！他回憶說：「拍攝時，壓力真的很大，我的腿每15分鐘就會失去力氣，而且天天都在抽筋。」看到完成的動作畫面，讓他又非常開心，「成果是那麼精彩，真的有說不出的滿足感！」

《跳痛先生》3月22日正式在台上映。

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