為男友坐牢出獄竟成別人老公　影后「一生期盼的角色」

▲國際影后趙濤接受ETtoday《星光好選喆》獨家專訪，平常不願多談私生活的她，難得暢談和賈樟柯之間的夫妻合作。（影片／劉亮亨拍攝）

主播簡立喆 、記者王筱筑／專訪報導

近期榮獲俄羅斯明斯克國際電影節、芝加哥影展和亞太影展三冠影后的大陸演技派女星趙濤，再次與導演老公賈樟柯合作新片《江湖兒女》，她在片中飾演從小鳥依人的單純女子「巧巧」，歷經愛情與江湖俗世的洗禮，蛻變為獨當一面的大姊大，表現各時期年齡與氣場都有顯著轉變，她為了角色下了許多苦功，而和老公賈樟柯再度合體拍片，這次還在老公面前與男演員談情說愛，戲裡戲外要如何扮演好各種角色？，趙濤在接受《星光好選喆》獨家專訪時，將一一為大家解答。

趙濤表示，自己的表演工作能夠得到不同電影節的肯定當然很開心，因為每個電影節所注重的表演層面都不一樣，所以覺得自己工作被肯定感覺很棒，但她還是謙虛的說自己還有許多要努力的地方，她說：「如果一個演員，永遠覺得自己做的不夠，他可能就會一直一直的進步。我覺得特別是在塑造人物的方面，我希望能夠再豐滿一點。」

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▲《江湖兒女》劇照 。（圖／imdb）

比如趙濤在看《江湖兒女》可能會覺得某一場某個狀態，自己的表演稍微弱一點，對自己表演要求很嚴格，因為她認為全世界好的演員太多了，好的優秀的作品也很多，她說：「對我而言，身為一個演員，我能夠控制的，就是我能夠在現場拍好每一場戲，不放棄每一場戲，不論它是過場還是主場，對我來說沒有這個區別，只要有我出場就一定要把這場戲演好，因為這是我能控制的。」，趙濤對於演出的自我要求，是時刻都不容馬虎。

在《江湖兒女》中演出「巧巧」這個角色，橫跨多年，歷經不同的階段，內心戲非常沉重，但現實生活中她和導演老公賈樟柯的感情生活相當美滿，要揣摩角色的困頓糾結，趙濤自有見解說：「我覺得演員的工作，有一個特點就是『想像』。演員一定要有非常豐富的想像力，而這份想像力如何進入演員的狀態當中，就來自於平時對生活的觀察、生活的體驗，平時多看一些文學作品裡的人物、一些狀態、一種生活而成的。」，因為每個人的生活經驗是有限的，當把自己的生活視野拓寬之後，能感受到更多更豐富，不曾被注意的一些情感與生活體悟。

因此當趙濤拿到「巧巧」一角時特別開心，覺得終於等到了一個期待已久，可以給予任何女演員好好發揮的角色，「在巧巧18年的生活與情感經驗中，實際上很難去把每一個實際的狀態，特別是人物的狀態拿捏好，但也因此很有挑戰性。」

為了演好角色，趙濤下了不少苦功，在拍攝前半年拿到劇本時，她先通讀過很多遍，反覆不停的看熟劇本，她更透露自己有一個「寫筆記」的習慣，她說：「每一次看劇本的時候，我會把看到這句台詞時，當時想到什麼全都記錄下來，然後過幾天再看一遍，可能我看到相同的地方又有了不同想法，就會把之前的推翻掉寫上新的。」，所以趙濤的劇本是五顏六色的，因為用不同顏色的彩筆，代表不同時期看劇本的狀態。

甚至趙濤還會為角色寫下非常詳細的「人物小傳」，把角色的人生各階段時期寫成一部自傳小說，加深對演出角色的認識：「寫完後我再回到劇本中所講述的年齡狀態及時代

，會很快進入狀況，對我而言，我就是巧巧，只是在過她的日子而已。」，因此演出時她已經融入角色，不會去特別強調戲裡面某個眼神或動作，「我覺得我進現場的時候，不是趙濤帶著巧巧進入，而是巧巧帶著我進入現場。」趙濤這麼說。

▲趙濤在《江湖兒女》裡面為飾演黑道角頭的廖凡蹲苦牢，愛得相當深切。（圖／電影劇照）

趙濤在被問到拍《江湖兒女》時，和廖凡愛的深切，和徐崢還有一點親密接觸，在導演老公賈樟柯面前談情說愛，大家會不會緊張？趙濤則專業的表示，因為所有人都在狀態裡面，所以當中是不存在個人情感的關係，賈樟柯私下也不會有任何吃醋的反應，「這個好像是我們從來沒有考慮過的一個問題。不論導演還是演出，在劇作上面應該是以這個人物的情感經驗和生活經驗，而去想像他的生活。」。

對於「趙濤+賈樟柯=得獎組合」的黃金銀幕夫妻形象，有什麼合作秘訣？她謙虛地表示，當下工作時，並沒有想得太遠，「做為演員我能做到的、能控制的就是演好每一場戲，做為導演他能做到的、能控制的就是拍好每一場戲，我們就把自己的部分都做好就好。」，她也坦言有和導演老公約定過，不要因為是夫妻關係就每部電影都合作，「對我們來說，電影的藝術性與價值，大於給趙濤拍一個大頭貼電影。」。

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