ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

哭訴「地址被隊友洩漏」險遭2男性侵！　山口真帆案調查2個月…真相公開

記者李湘文／綜合報導

日本偶像女團「NGT48」成員山口真帆1月在直播中痛哭，敘述差點在家遭到2名男子性侵，原因疑似是3名隊友洩漏地址和鑰匙，引發社會譁然。經紀公司董事、總經理、副總經理曾出面開記者會道歉，表示事情會交給第三方委員會調查，如今結果出爐，在官網宣布「NGT48成員沒有涉案」。

▲山口真帆直播中爆哭，並透露日前險遭男粉絲闖入家中襲擊。（圖／翻攝自推特）

▲山口真帆1月在直播中爆哭，透露遭男粉絲闖入家中，險遭性侵。（圖／翻攝自推特）

第三方委員會在18日交出33頁的調查報告，而NGT48在21日透過官網刊登全文。經紀公司同步發表聲明，「NGT48成員與案件有關」的指控沒有證據，但確實有人私下跟粉絲聯繫，他們認為這樣的行為不恰當，然而目前沒有明確的規範，所以這次不會追究，等待罰則制定後，未來將會嚴厲處罰類似行為。

請繼續往下閱讀...

至於山口真帆住址為何洩漏？第三方委員會表示，因為沒能接觸到嫌疑人，目前無法得出確切原因。但報告書內提到，有可能犯人租過同一棟公寓，或是看過山口真帆出入，總之有很多方式得知住所，並不需要透過NGT48成員得知。

▲山口真帆案調查2個月，真相公開。（圖／翻攝自推特／山口真帆）

▲山口真帆控訴地址被隊友洩漏，但公司表示沒有團員涉案。（圖／翻攝自推特／山口真帆）

經紀公司發表調查報告後，也對這起風波作出回應，對於未來如何改善經營，強調會優先考量成員安全，強化接送、宿舍管理、握手會警備體制等問題，徹底防止再出現跟特定粉絲私聯的行為。此外，公司會向犯人提出民事訴訟，22日也會再次召開記者會，詳細對外說明事件結果。

▲山口真帆案調查2個月，真相公開。（圖／翻攝自推特／山口真帆）

▲山口真帆曾控訴經紀公司漠視她的可怕遭遇。（圖／翻攝自推特／山口真帆）

23歲的山口真帆1月在直播中哭著透露，去年12月被2名男子闖入家中，差點遭到性侵。她看到其中一名男子從隊友房間走出，自己的房號、鑰匙也是被3名隊友洩漏，然而向經紀公司舉發後，不但沒能讓涉案隊友受到懲處，還被公司質疑有被害妄想症，痛苦之下才直播揭發。

然而，直播後沒幾天，山口真帆出席NGT48公演，就在舞台上鞠躬道歉：「很抱歉帶來騷動，並為一直關照我們的人造成麻煩。」身為受害者卻第一個道歉，引爆日本民眾不滿。NGT48董事、總經理、副總經理迫於壓力，後來召開記者會道歉，但仍強調團內成員沒有違法行為。

▲山口真帆案調查2個月，真相公開。（圖／翻攝自推特／山口真帆）

▲山口真帆案調查2個月，真相公開。（圖／翻攝自推特／山口真帆）

迪麗熱巴丟瓶子…垃圾桶跳出羅志祥！　「小妹妹不是丟這裡」

推薦閱讀

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

21歲超甜護士「累到打瞌睡」被偷拍！　緊身制服快炸裂…高顏值撞臉張娜拉

21歲超甜護士「累到打瞌睡」被偷拍！　緊身制服快炸裂…高顏值撞臉張娜拉

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

獨家／歐陽龍：見鬼了！　「支持一個中國」心疼娜娜

獨家／歐陽龍：見鬼了！　「支持一個中國」心疼娜娜

慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

小禎窄裙「模特兒級美腿」全露！　鏡頭往下…網看傻：越來越瘦了

小禎窄裙「模特兒級美腿」全露！　鏡頭往下…網看傻：越來越瘦了

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

21歲超甜護士「累到打瞌睡」被偷拍！　緊身制服快炸裂…高顏值撞臉張娜拉

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

獨家／歐陽龍：見鬼了！　「支持一個中國」心疼娜娜

慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

山口真帆

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《大時代》的他領便當！江祖平淚崩躺在懷中：你只是睡覺了
  2. 男團noovy在日好獨立！做台式早餐菜單公開：想念阿姨喊帥哥
  3. 王大陸為《一吻定情》訪韓！　宣傳記者會1天前爆「無預警取消」
  4. 小優美肌開太強「Apple臉慘變形」！　瑤瑤一看嚇壞了
  5. 鷹眼《復仇者4》新髮型源頭找到了！浩克曬15年前舊照：他抄襲我
  6. 哭訴「地址被隊友洩漏」險遭2男性侵！　山口真帆案調查2個月…真相公開
  7. 徐薇台大兒棄美國名校！　登機前9hrs突決定「投身電競戰隊」
  8. 催淚國片！《老大人》已有5000人包場　觀眾試片哭成一團
  9. 快訊／鄭俊英被抓了！　夜店事件首位藝人遭下「逮捕令」
  10. 小賈斯汀抗病過程曝光！　婚禮等了5個月…辣妻吐心聲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366