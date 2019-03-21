哭訴「地址被隊友洩漏」險遭2男性侵！　山口真帆案調查2個月…真相公開

記者李湘文／綜合報導

日本偶像女團「NGT48」成員山口真帆1月在直播中痛哭，敘述差點在家遭到2名男子性侵，原因疑似是3名隊友洩漏地址和鑰匙，引發社會譁然。經紀公司董事、總經理、副總經理曾出面開記者會道歉，表示事情會交給第三方委員會調查，如今結果出爐，在官網宣布「NGT48成員沒有涉案」。

▲山口真帆1月在直播中爆哭，透露遭男粉絲闖入家中，險遭性侵。（圖／翻攝自推特）

第三方委員會在18日交出33頁的調查報告，而NGT48在21日透過官網刊登全文。經紀公司同步發表聲明，「NGT48成員與案件有關」的指控沒有證據，但確實有人私下跟粉絲聯繫，他們認為這樣的行為不恰當，然而目前沒有明確的規範，所以這次不會追究，等待罰則制定後，未來將會嚴厲處罰類似行為。

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至於山口真帆住址為何洩漏？第三方委員會表示，因為沒能接觸到嫌疑人，目前無法得出確切原因。但報告書內提到，有可能犯人租過同一棟公寓，或是看過山口真帆出入，總之有很多方式得知住所，並不需要透過NGT48成員得知。

▲山口真帆控訴地址被隊友洩漏，但公司表示沒有團員涉案。（圖／翻攝自推特／山口真帆）

經紀公司發表調查報告後，也對這起風波作出回應，對於未來如何改善經營，強調會優先考量成員安全，強化接送、宿舍管理、握手會警備體制等問題，徹底防止再出現跟特定粉絲私聯的行為。此外，公司會向犯人提出民事訴訟，22日也會再次召開記者會，詳細對外說明事件結果。

▲山口真帆曾控訴經紀公司漠視她的可怕遭遇。（圖／翻攝自推特／山口真帆）

23歲的山口真帆1月在直播中哭著透露，去年12月被2名男子闖入家中，差點遭到性侵。她看到其中一名男子從隊友房間走出，自己的房號、鑰匙也是被3名隊友洩漏，然而向經紀公司舉發後，不但沒能讓涉案隊友受到懲處，還被公司質疑有被害妄想症，痛苦之下才直播揭發。

然而，直播後沒幾天，山口真帆出席NGT48公演，就在舞台上鞠躬道歉：「很抱歉帶來騷動，並為一直關照我們的人造成麻煩。」身為受害者卻第一個道歉，引爆日本民眾不滿。NGT48董事、總經理、副總經理迫於壓力，後來召開記者會道歉，但仍強調團內成員沒有違法行為。

▲山口真帆案調查2個月，真相公開。（圖／翻攝自推特／山口真帆）