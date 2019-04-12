ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

贈獎／史上最任性的身障者《三更半夜居然要吃香蕉？》

娛樂中心／綜合報導

本片改編自日本真人真事的紀實文學小說《三更半夜居然要吃香蕉？肌肉萎縮症．鹿野靖明與志工們》，該作為日本史上第一部同時榮獲大宅壯一紀實文學獎與講談社紀實文學獎的人氣小說。電影找來與主人翁同樣來自北海道的日本實力派演員大泉洋擔綱主演，除此之外還有人氣逐年飆升的高畑充希及帥氣小生三浦春馬共同參與演出。

《三更半夜居然要吃香蕉？》海報。（圖／天馬行空提供）
▲《三更半夜居然要吃香蕉？》於4月26日正式上映。（圖／天馬行空提供）

罹患肌肉萎縮症的鹿野靖明（大泉洋飾），全身上下僅有頭部及手可以活動，即便躺在家裡的病床、靠電動輪椅行動，只要出一張嘴，就可以解決吃飯、喝水、洗澡、工作等大小事，其餘時間則是用這張得理不饒人的嘴巴，與母親鬥嘴以及在三更半夜吵著要吃香蕉！明明是一個任性又自大，一有不滿就會摔杯子抗議的個性，但他身邊依舊有一群願意24小時全天候照顧的志工們。他不是神，只是一個需要別人幫助的殘障人士。

某天，鹿野對新來的志工美咲（高畑充希飾）一見鍾情，於是拜託同為志工的醫學生田中（三浦春馬飾）幫忙自己代筆情書。但其實田中與美咲早已是男女朋友，三人就這樣展開了微妙的三角關係。隨著病情逐漸惡化，鹿野的生存能力漸漸被剝奪，然而，總是坦率耿直、對誰都同等對待的他，其實還有個無論如何都想實現的願望…。

《三更半夜居然要吃香蕉？》劇照。（圖／天馬行空提供）
▲▼《三更半夜居然要吃香蕉？》劇照。（圖／天馬行空提供）
《三更半夜居然要吃香蕉？》劇照。（圖／天馬行空提供）
 
==== 參加活動！送你搶先看《三更半夜居然要吃香蕉？》====

 ◎活動時間：4/12(五)至4/16(二) 12:00止

請繼續往下閱讀...

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你最受不了身障者對你提出什麼要求?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《三更半夜居然要吃香蕉？》特映票一組(2張)  
使用時間：4/23（二）21:00
使用地點：台北真善美戲院

◎得獎公布：4月16日（二）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於4/18(四)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、地址(含郵遞區號)，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

推薦閱讀

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

小薰甜認熱戀鄭人碩：公開了！　撇當小三…鬆口「正式交往時間點」

小薰甜認熱戀鄭人碩：公開了！　撇當小三…鬆口「正式交往時間點」

乃哥爆李懿「故意弄掉細肩帶」　鎖骨香肩全都露…剪輯師揭幕後片！

乃哥爆李懿「故意弄掉細肩帶」　鎖骨香肩全都露…剪輯師揭幕後片！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

鄭俊英老司機群組爆「集體性侵」！加害者確認：有藝人

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

電影, 贈獎, 大泉洋, 三浦春馬, 三更半夜居然要吃香蕉

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 池端玲名聞過「災難的味道」！貼身衣悶20天沒洗臭到暈
  2. 女網友崩潰：劈腿前任故意來公司！　謝和弦混血妻「高EQ應對」被讚爆
  3. 劉喬恩美臉毀容：我鼻子裡是空的！　哽咽淚懺悔「醫生已束手無策」模樣曝光
  4. 李友廷拍MV卡關　自曝「肢體僵硬」尷尬癌爆發
  5. 贈獎／史上最任性的身障者《三更半夜居然要吃香蕉？》
  6. 林憶蓮雙喜臨門！　收到「比爾賈神秘大禮」歌迷賺到了
  7. 孫盛希《原創》慘遭淘汰！　勇敢忍淚「擁抱蕭敬騰」
  8. 2歲勁寶「眉毛遺傳Ella神基因」！　網一看笑了：跟他媽出道時長一樣
  9. Eason上節目被當空氣　畢業旅行超邊緣⋯跟導遊同一房
  10. 魏如萱「ㄒㄐㄐ」直播開黃腔！　當媽尺度大開..聽眾秒笑翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366