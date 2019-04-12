贈獎／史上最任性的身障者《三更半夜居然要吃香蕉？》

娛樂中心／綜合報導

本片改編自日本真人真事的紀實文學小說《三更半夜居然要吃香蕉？肌肉萎縮症．鹿野靖明與志工們》，該作為日本史上第一部同時榮獲大宅壯一紀實文學獎與講談社紀實文學獎的人氣小說。電影找來與主人翁同樣來自北海道的日本實力派演員大泉洋擔綱主演，除此之外還有人氣逐年飆升的高畑充希及帥氣小生三浦春馬共同參與演出。





▲《三更半夜居然要吃香蕉？》於4月26日正式上映。（圖／天馬行空提供）



罹患肌肉萎縮症的鹿野靖明（大泉洋飾），全身上下僅有頭部及手可以活動，即便躺在家裡的病床、靠電動輪椅行動，只要出一張嘴，就可以解決吃飯、喝水、洗澡、工作等大小事，其餘時間則是用這張得理不饒人的嘴巴，與母親鬥嘴以及在三更半夜吵著要吃香蕉！明明是一個任性又自大，一有不滿就會摔杯子抗議的個性，但他身邊依舊有一群願意24小時全天候照顧的志工們。他不是神，只是一個需要別人幫助的殘障人士。

某天，鹿野對新來的志工美咲（高畑充希飾）一見鍾情，於是拜託同為志工的醫學生田中（三浦春馬飾）幫忙自己代筆情書。但其實田中與美咲早已是男女朋友，三人就這樣展開了微妙的三角關係。隨著病情逐漸惡化，鹿野的生存能力漸漸被剝奪，然而，總是坦率耿直、對誰都同等對待的他，其實還有個無論如何都想實現的願望…。





▲▼《三更半夜居然要吃香蕉？》劇照。（圖／天馬行空提供）





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