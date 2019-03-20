3分鐘「機關槍」飆百句台詞！萬年綠葉《騙局》精神大崩潰

記者洪文／綜合報導

西班牙資深男星路易斯沙耶拉（Luis Zahera）在驚悚片《騙局》（The Realm）3分鐘內狂噴百句台詞，整個人如著魔般、負能量破表，讓觀眾看得既緊張又好笑，而這場爆發力十足的崩潰戲，不僅狠揭政商黑吃黑的貪瀆真相，也讓他從影30年、首度提名哥雅獎並順利奪獎，終攀演藝顛峰。

▲《騙局》劇照。（圖／海鵬提供）



請繼續往下閱讀...

已從影30年的沙耶拉，其間雖獲獎不少，卻因「太土」始終冒不出頭，星途不算順遂。出生西班牙北部小村的他，大學畢業就赴馬德里發展，卻因一直沒獲重用，成了大銀幕上的「萬年綠葉」，但他認真演出的敬業態度，卻越來越廣獲好評。

新銳導演羅德里哥索羅格耶（Rodrigo Sorogoyen）特別對沙耶拉青睞，兩人二度合作新片《騙局》，今年終讓沙耶拉以爐火純青演技、勇奪哥雅獎最佳男配角大獎，成為演藝生涯的最重要轉捩點，一夜之間炙手可熱，今年片約瞬間滿檔。

▲《騙局》劇照。（圖／海鵬提供）



沙耶拉在這部懸疑驚悚片《騙局》中，飾演生活奢華、嗜錢如命的商界名流卡布雷拉，透過良好政商關係，除與握有大權的政治明星馬努爾（影帝 安東尼奧德拉托雷 Antonio de la Torre 飾）合作，還身兼不同政營金主及「白手套」賺取鉅額黑錢。不料當弊案東窗事發，「關係交好」的政客卻個個袖手旁觀，甚至對他落井下石，讓他精神大崩潰。

其實沙耶拉在《騙局》大玩兩面手法，一手向內賄賂政客，一手在外招搖撞騙，將貪婪商人嘴臉詮釋得絲絲入扣，讓人氣得牙癢癢。但夜路走多的他，最後命運慘遭逆轉，一夜淪為政客們的代罪羔羊，激動演出令人噴飯。

▲沙耶拉《騙局》獲獎。（圖／海鵬提供）



最驚人的是，沙耶拉演出《騙局》這場精神大崩潰的戲，竟驚人地在3分鐘內狂噴百句台詞，一股腦兒將多年秘辛及抱怨全盤托出，不僅宛如機關槍般瞬間瘋狂爆發，豐富誇張的表情變化，更為這場張力十足的轉折戲、帶出意外的高潮，讓人看得爆笑又瞠目結舌，也讓他因此連續勇奪包括哥雅獎三座最佳男配角大獎。

沙耶拉的精彩演出，也讓《騙局》在國際影展備獲矚目，陸續入圍多倫多、聖賽巴斯提昂等國際影展，更超越當年《佈局》、橫掃西班牙哥雅獎最佳影片等13項大獎提名。

《騙局》將於3月22日在台上映。