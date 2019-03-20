陳庭妮主持第41屆金穗獎　搭配楊達敬

記者洪文／綜合報導

第41屆金穗獎公佈頒獎典禮主持人為《比悲傷更悲傷的故事》演技深受肯定的陳庭妮，搭配知名影評人楊達敬共同主持，而頒獎嘉賓，包括《比悲傷》導演林孝謙、《花甲大人轉男孩》導演瞿友寧搭配龍劭華，還有《人面魚 紅衣小女孩外傳》導演莊絢維以及女配角辛樂兒、陸弈靜、喜翔、《刺青》導演周美玲等。

▲第41屆金穗獎主持人陳庭妮、楊達敬。（圖／資料照）



本屆主持人邀請到主持過「第15屆台北電影獎」的優秀演員陳庭妮及「典禮主持常客」楊達敬攜手共同為金穗獎增添創意橋段，對此導演瞿友寧及周美玲也都表示，「金穗獎是文化部長期致力於培養新進影視人才的獎項，希望能有更多影視夥伴們，能支持並參與金穗獎。」

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有「亞太影展」影后之稱的陸弈靜，近期正如火如荼準備電視劇拍攝，此次跟劇組請假，排除萬難出席典禮擔任頒獎嘉賓，陸弈靜表示：「這次金穗獎入圍競賽的三部作品《浮陽》、《阿嬤的放屁車》以及《一起去天堂》都是我有參與的作品，這些年輕電影工作者是真的很值得被大家看見、知道，我當然一定得親自到場給他們鼓勵！」從影30年的陸弈靜勉勵年輕影視從業人員，「電影或戲劇，就是一個在說故事的工作，如何把故事說得動人、說得讓其他人有共鳴、說得扣人心弦？就從『好好生活』做起！生活，就是一個人從他的行、住、坐、臥，好好並細細體會自己的生活。」



另一位頒獎嘉賓金鐘影帝喜翔，近期除了忙著電影《老大人》宣傳外，更忙著準備由導演賴孟傑執導《殺手》及導演王育麟新作《今夜月色很美》前製，「不管有多忙、行程有多滿，我們都要給年輕影視工作者多一些支持、多一些鼓勵，讓更多影視人才被看見。」喜翔也期許所有影視工作者，「我們都為自己所喜愛的工作，一起努力。」



除此之外，榮獲5座金穗獎的導演周美玲也將出席頒獎典禮，新作《握三下，我愛你》受邀擔任本屆金穗影展閉幕片，門票已經秒殺索完，以及破億台灣電影《花甲大人轉男孩》導演瞿友寧及國片長青樹演員龍劭華都將出席。另一部台灣系列電影《人面魚 紅衣小女孩外傳》導演莊絢維也將帶著他所發掘新生代演員辛樂兒代表電影劇組擔任頒獎嘉賓。



有金馬獎搖籃之稱的「金穗獎」，歷經40屆已邁入40+1的另一段里程碑，回首過去，不少台灣傑出電影工作者，都是由金穗獎開發、扶植成長，其中包括：導演李安、易智言、楊力州、沈可尚、魏德聖以及近期《紅衣》宇宙系列導演程偉豪及莊絢維等。

金穗獎頒獎典禮將在3/29晚間7點舉行。