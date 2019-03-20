謝和弦老婆承認：我也是憂鬱症！　3疾病纏身…旁人「1個建議」加重夫妻壓力

記者李湘文／綜合報導

歌手謝和弦在2012年被診斷出患有躁鬱症，6年來雖然反覆發作，但都在老婆Keanna堅定陪伴下，一路挺過難熬的時期，也使得2人的感情傳為佳話。不過，Keanna直到20日，才突然公開發文坦承「我本身也是憂鬱症、焦慮症、恐慌症三合一患者」，吐露這段時間以來不為人知的壓力。

▲謝和弦老婆Keanna承認自己也患有憂鬱症。（圖／翻攝自Keanna Instagram）

Keanna透過Instagram限時動態接受網友提問，其中有人求解：「跟憂鬱症患者經營感情，用的是無限耐心嗎？」為此，Keanna難得提到病情，承認患有憂鬱、焦慮、恐慌等病症，並以自己的經驗開導網友：「比起耐心對待，在憂鬱發作的時候，不要去勉強他做任何事（包括硬要他吃東西或出門走走），這對當時我們來說都是非常大的壓力。」

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▲Keanna以自身經驗開導網友。（圖／翻攝自Keanna Instagram）

事實上，過去也曾有網友問過Keanna：「當另一半是一輩子都不會痊癒的病時，自己會不會有一天也生病呢？」而她看到之後坦言：「如果一直處於壓力、焦慮、無助、失落下，確實有可能。」也承認平時並不是都沒有負面情緒，只是藏得很好，但還是曾經在Instagram上面洩漏「壓力山大」、「焦慮」，令粉絲不捨。

▲Keanna曾透露自己平時也會有負面情緒，只是藏得很好。（圖／翻攝自Keanna Instagram）