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TFBOYS王源海上錄綜藝　鏡頭一轉...站姐「搭船緊跟拍」網看傻：我不配追星

記者韓景樺／綜合報導

大陸人氣男團TFBOYS成員王源近日加入陸綜《哈哈農夫》錄製，與賈乃亮、楊超越和金瀚一起體驗鄉村生活。20日微博上流傳該節目最新一期錄製的「劇透」照，也意外曝光跟著王源跑行程的站姐們的超狂「追星」行動。

▲▼王源《哈哈農夫》的錄製照片。（圖／翻攝自微博／王源RoyWang工作室）

▲▼王源《哈哈農夫》的錄製照片。（圖／翻攝自微博／王源RoyWang工作室）

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▲王源近日參加陸綜《哈哈農夫》的錄製。（圖／翻攝自微博／王源RoyWang工作室）

陸綜《哈哈農夫》是一檔真人實境節目，希望能呈現明星們遠離都市喧囂，到農村體驗純樸生活的一面，固定嘉賓包含賈乃亮、金瀚、楊超越和王源。20日微博上也放出《哈哈農夫》最新一期的錄製「劇透」照，並發文「哈哈農夫路透圖笑死了，王源的站姐上山下海也太拼了吧！我不配追星系列」。

隨文PO上的照片中，可以見到王源穿著救生衣帥氣地站在船上，臉上還帶著淺淺的微笑，但下一秒鏡頭一轉，卻曝光了另外一艘載滿了站姐的船。只見小船上的站姐們個個手持相機，專業鏡頭一致對準了王源，照片一曝光也引來熱議，有人大讚這樣專業的追星真帥，也有人留意到站姐們身上沒穿救生衣，貼心叮嚀「安全第一」、「拍攝的同時，還是要注意安全」。

▲▼19日微博流出王源《哈哈農夫》的錄製劇透照片。（圖／翻攝自微博／芒果娛樂）

▲▼19日微博流出王源《哈哈農夫》的錄製劇透照片。（圖／翻攝自微博／芒果娛樂）

▲▼19日微博流出王源《哈哈農夫》的錄製劇透照片。（圖／翻攝自微博／芒果娛樂）

▲19日微博流出王源《哈哈農夫》的錄製劇透照片。（圖／翻攝自微博／芒果娛樂）

事實上，站姐等同於該偶像粉絲站的站長，在追星文化中扮演重要的角色，為了提供最新、最獨家的照片供人欣賞，經常可以看見他們扛著專業相機，跟隨偶像行程穿梭在各大機場或活動現場的身影。

許多站姐的照片再加以後製甚至不輸專業攝影師的作品，而這樣的「神照」，不只能幫自己的偶像圈到更多粉絲，也能提升個人粉絲站的人氣，若能在眾多質性相同的粉絲站中脫穎而出，更可能會得到被偶像「翻牌」的機會，也因此站姐無論「上山下海」都願意緊緊跟隨，超「忠誠又拼命」的追星行程也讓大批網友搞笑驚嘆「對不起，我不配追星。」

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TFBOYS, 王源, 哈哈農夫

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