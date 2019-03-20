NSO攜手慕尼黑法國號神人 穿梭魔幻與寫實

▲NSO經典壓軸[布拉姆斯第四]，指揮家亞歷山大．德夏，作曲家李元貞，與法國號神人拉德克．巴伯羅柯（由左至右）。（圖／NSO提供）

生活中心／台北報導

NSO國家交響樂團於3月帶來一連串的布拉姆斯系列音樂會， 3月22日最後一場壓軸音樂會《布拉姆斯第四》，邀請到德國指揮家亞歷山大．德夏，與法國號神人拉德克．巴伯羅柯一同攜手合作，帶來布拉姆斯經典、與濃濃魔幻氣息的鮑爾法國號協奏曲；同場亦將發表NSO委託創作、作曲家李元貞世界首演之作品《西岸》。



克席指揮亞歷山大．德夏表示：「與呂紹嘉總監是多年好友，這是第三次與NSO合作，經過幾日排練，樂團準備得非常充分，我可以專心投入在音樂的表現上」。



作曲家李元貞說：「創作時考量搭配本場音樂會兩首德國、捷克作曲家的作品，故由台灣為主題發想，反思台灣的音樂傳統為何，並在作品中加入北管元素。旅居美國十餘年，最想念的是台灣的海景，週一聽排練時感到驚艷萬分，樂團栩栩如生地描繪出水聲與海潮交錯進退的聲景」。

請繼續往下閱讀...



法國號演奏家拉德克．巴伯羅柯表示：「很開心這次可以與NSO演出捷克作曲家—鮑爾的作品。鮑爾的法國號協奏曲可說是20世紀後半的經典，也是法國號協奏曲中最優秀的作品之一，結合了如蕭斯塔科維契作品中的俄羅斯元素，也聽得到屬於伯恩斯坦大開大闔的美式豪氣」。



布拉姆斯的第四號交響曲，完成於華格納《帕西法爾》和馬勒《巨人》之間，並使用了教會調式與帕薩卡雅舞曲的古老形式，在這樣的軀殼中裝入了成熟、精密，像是擁有一顆浪漫的心，卻自我設定了規範，披著古典的大衣堅定前行。這些被當時聽眾認為難以理解的保守作風，卻正是今日樂迷著迷於此曲的重要原因之一。由法國號神人巴伯羅柯帶來捷克作曲家鮑爾的法國號協奏曲，其魔幻氣息的旋律與和聲進行，馬上就能抓住聽眾，令人聯想電影中魔法世界的敘事張力。

作曲家李元貞由NSO 委託創作的世界首演作品《西岸》，描寫太陽西沉於大海的景象，勾起作曲家在臺南生長兒時逐浪玩水的記憶。《西岸》取海的聲響為管弦樂的主體，以循環反覆的方式象徵大海無邊無際的現象，並納臺灣音樂意象的北管曲牌《風入松》，影射遶境祈福的情境。



與NSO已有兩次合作經驗的亞歷山大‧德夏為德國籍、活躍於國際樂壇的指揮家，曾與洛維尼亞愛樂樂團、漢諾威下薩克森州立管絃樂團、林茨布魯克納管絃樂團、弗阿貝格交響樂團和台灣愛樂（NSO）合作。



法國號神人拉德克．巴伯羅柯是國際樂壇的傑出人物。他以獨奏家的身分與世界頂尖樂團以及諸多一流指揮家和音樂家合作，如柏林愛樂樂團，由巴倫波因、拉圖指揮；慕尼黑愛樂，由李汶指揮。小澤征爾曾讚譽巴伯羅柯是法國號的天才，NSO藝術總監呂紹嘉表示：「巴伯羅柯擔任了柏林愛樂八個樂季的法國號首席、也曾來到台灣演出多次，我覺得他是全世界吹得最好的法國號演奏者之一」。巴伯羅柯曾獲得日內瓦、瑪諾基興和慕尼黑ARD大賽的冠軍，出神入化的技巧讓台灣樂迷引頸期待。



NSO音樂總監呂紹嘉表示，將樂季的主題集中在一個月，為的是形成一個「焦點」，讓樂迷能在這段時間內專注地去深入一位作曲家。3月22日，NSO將帶來本樂季布拉姆斯系列壓軸音樂會《布拉姆斯第四》，除重頭戲布拉姆斯第四號交響曲外，共集合三位來自不同時代的作曲家，於國家音樂廳交會。



節目資訊：

2019年3月22日19:30國家音樂廳

NSO經典系列 布拉娒斯第四



指揮／亞歷山大．德夏

法國號／拉德克．巴伯羅柯



李元貞：《西岸》（NSO 委託創作，世界首演)

鮑爾：法國號協奏曲

布拉姆斯：第四號交響曲