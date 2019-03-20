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李佳豫「滿分的菜」出現！　獲男方媽認證：找女友要這種

記者李欣容／台北報導

李佳豫（小豫兒）和楊鎮在大愛《最美的相遇》首次合作演夫妻，李佳豫感謝楊鎮在拍攝過程中處處讓著、忍著她，「我真的有把他當成天，他是我人生中的VIP。」直說楊鎮是滿分的菜，楊鎮也爆料，媽媽看到劇照後問，能不能找個像小豫兒一樣有氣質的女朋友，都單身的兩人超有火花。

▲▼《最美的相遇》記者會-楊鎮,李佳豫。（圖／記者黃克翔攝）

▲大愛戲劇《最美的相遇》楊鎮、李佳豫。（圖／記者黃克翔攝）

楊鎮自爆小時候喜歡的都是豔麗型女生，偶像是田麗，某天早上吃早餐時，媽媽看到他和李佳豫的劇照，開口直問，「你為什麼就不能找這種有氣質的當女朋友呢？讓家人看了也開心啊。」李佳豫也說，劇中她把楊鎮當成天，私下他也是「滿分的菜」，楊鎮一聽，「這時候能不給滿分嗎，給她11分。」透露私下有在約吃飯，但還沒真的約成。

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▲▼楊鎮、李佳豫 。（圖／記者李欣容攝）

▲楊鎮、李佳豫首次合作就擦出火花。（圖／記者李欣容攝）

李佳豫在劇中飾演師姐彭瑞芬，因妹妹、父母，和弟弟相繼過世，讓她得學會面對生死，把丈夫亞羽（楊鎮 飾）當成天，沒想到丈夫也英年早逝，讓她得學會面對生死的智慧。

▲▼《最美的相遇》記者會-李佳豫。（圖／記者黃克翔攝）

▲李佳豫連拍14場哭戲，眼白浮腫起水泡。（圖／記者黃克翔攝）

為了詮釋悲苦人生，李佳豫光是哭戲最高紀錄連哭14場，「我哭完後眼睛起水泡，眼白浮腫，我本來以為我做不到，但很有成就感。」平時一天喝不到500cc的水，為了哭戲她當天一口氣喝了3千7百cc，「我好像把淚水都用盡了，現在對哭戲有些障礙，好像怎麼樣都哭不出來，頂多在眼眶轉。」

▲▼《最美的相遇》記者會-李佳豫。（圖／記者黃克翔攝）

▲李佳豫在劇中把楊鎮當成天。（圖／記者黃克翔攝）

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李佳豫, 小豫兒, 楊鎮, 大愛, 最美的相遇

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