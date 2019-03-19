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昆凌德國打卡　周杰倫秒跟上「穿情侶外套」4字秀恩愛！

記者傅家妤／綜合報導

天王周杰倫（周董）和昆凌相愛多年，雖然已經是2個寶貝的爸媽，但依舊非常恩愛，小倆口不時都會在IG上互動、放閃，羨煞旁人。近來他帶著老婆小孩到歐洲旅遊，18日曬出一張獨照，與老婆昆凌身穿同一件外套，還特別tag對方喊話，雖然只有短短4個字，卻閃瞎一票網友。

▲周杰倫、昆凌。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）

▲昆凌在德國打卡。（圖／翻攝自IG／昆凌）

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照片中，周杰倫站在德國的科隆大教堂前，手插在褐色的厚外套中，側站著看鏡頭，另一張則是以背影入鏡。其實早在他PO文前，老婆昆凌早就曬出與科隆教堂的合照，而且也是站在同一個位置，甚至還穿著與他一模一樣的外套，因此周杰倫特別隔空放閃老婆，在發文中tag對方並寫道：「學妳打卡。」

▲周杰倫、昆凌。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）

▲周杰倫學老婆打卡。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

夫妻倆的互動式發文掀起不少熱議，粉絲紛紛直呼「被閃瞎了」、「你們的秀恩愛方式，真的每天不一樣」，在昆凌曬出的照片中，多次穿了該件褐色外套，有人認為兩人是穿了情侶外套，「居然是情侶裝」、「情侶裝放閃」但也有人認為昆凌身上穿的外套，看起來有些寬鬆，認定夫妻倆是共穿一件外套，最後有自稱在當地巧遇的粉絲跳出解答：「Hannah和杰倫小公主情侶裝喔，這張照片是周董親自拍的」，一來一往掀起不少熱議。

▲周杰倫、昆凌。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）

▲周杰倫、昆凌穿著情侶外套遊德國。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）

▲周杰倫、昆凌。（圖／翻攝自IG／周杰倫、昆凌）

▲網友在當地遇到周杰倫夫婦。（圖／翻攝自IG／昆凌）

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