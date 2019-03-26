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郁可唯「10年沒挫折」超樂觀！無懼酸言喊：我就是good girl

記者盧薇淩／台北報導

三年沒有在台灣發行專輯的郁可唯，即將推出首張專輯，日前公布首張單曲《三十而慄》，讓郁可唯以過來人的身份，讓每個面臨30歲這個人生階段，而感到徬徨不安的人們找到共鳴。關於這張專輯，她也笑說：「以前多是唱情歌，現在多了丟一個『問號』的開放空間讓人去思考，這階段的自己該思考什麼？而這張專輯我覺得是最貼近自己的。」

▲▼歌手郁可唯專訪。（圖／記者張一中攝）

▲郁可唯推出新單曲《三十而慄》。（圖／記者張一中攝）

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提到30歲大關，個性一向樂觀的郁可唯說，她自己沒什麼迷惘，從小參加許多歌唱比賽，後來當了歌手，一直都很有激情，「當然20幾歲時，對於事業工作也有壓力，我也去過pub唱歌賺錢，但10年來沒有太大的挫折。」她的人生目標明確，做音樂、未來想創副業、結婚生子，一步步照著計畫走，她認為面臨30歲大關時，重要的是停下腳步，問問自己「要什麼？在意什麼？要清楚自己想做什麼？」

曾經，郁可唯年輕時也因為感情迷惘，用心付出的愛，最後卻沒有結果，曾深深陷入長時間的痛苦中，失戀就一個人望向窗外，但長大以後更獨立成熟，不太會因為失去感情彷彿失去世界，身邊仍有許多好友、家人陪伴。而面對網路上的流言蜚語，她也坦然說「無感」，每一首歌都是寶貝，不會因為那些留言而走心，要對自己有認知，「別人的風吹雨打都影響不了我，我就是個快樂、陽光、帶給別人正能量的good girl！」

▲▼郁可唯將推出新專輯 。（圖／華研提供）

郁可唯個性樂觀，出道以來覺得沒遇上太大挫折。（圖／華研提供）

針對30歲的議題，本次也特別邀請圖文創作者鬼門圖文，透過趣味的梗圖，輕鬆看待走到30歲時，自己曾有什麼夢想還沒實現？鬼門表示，「我30歲會害怕的第一件事就是代謝下降容易胖，所以就以此為創作方向！」鬼門圖文曾創作過短篇故事「三十而逝」，對30的議題有自己獨特的想法，非常有趣！

▲▼鬼門圖文：我30歲會害怕的第一件事。（圖／華研唱片提供）

郁可唯談到收到由彭學斌老師譜曲、姚若龍老師填詞的《三十而慄》時，令她相當驚喜，「歌詞很有畫面感，內容也深刻，尤其是點題很特別。人生將要步入30大關的你，會是一邊想努力成爲成熟的『大人』，一邊面臨人生的種種選擇嗎？我們大家理解的三十而立，都是指到了三十歲應該有些成就。但是如果沒有達到這個成就的話，都會覺得害怕，就成為了三十而『慄』。」最重要的是因為有「慄」才更能找到「立」的力量，就算充滿未知還是值得期待的。

在MV導演張時霖的安排下，郁可唯飾演一位心情分享會的主持人，邀請很多三十歲，可能在事業、生活、愛情上磕磕絆絆的人，來分享自己的心情，並解開心中的煩惱。MV中有一幕，是參與分享會的女孩難過哭泣，把郁可唯的肩膀都哭溼了。雖然郁可唯較少參與戲劇演出，但她真情流露，很入戲地給了女孩最溫暖的擁抱。

▲▼郁可唯推出新專輯 。（圖／華研提供）

▲▼郁可唯未來想開副業、結婚生子。（圖／記者張一中攝、華研提供）

▲▼歌手郁可唯專訪。（圖／記者張一中攝）

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