阿翰是熱音社！人生首演獻大港開唱　「凜月」唱《小丸子》笑翻

記者盧薇淩／台北報導

怕胖團23日將在高雄大港開唱，今年驚喜邀請知名YouTuber阿翰（阿翰PO影片）同台演出，雙方初次相見就立刻玩在一起，怕胖團更意外阿翰的節奏感十足，而阿翰則表示：「只有緊張跟很緊張。」被拱要嘗試「人體衝浪」當搖滾人，阿翰聽到也笑說，希望觀眾如果真的拱他，要記得接住他，不然就糗大了！

▲阿翰、怕胖團合體大港開唱 。（圖／歪的音樂）

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怕胖團今年第二次受邀參演大港開唱，今年再度與「預期中不會參加音樂祭的名人」合作同台，這次找了知名YouTuber阿翰合唱。首度登場音樂祭的阿翰，其實高中曾參加過熱音社，但入社後從未真的上台演唱歌過，因為當年只是為了能夠唱歌而加入，所以第一次人生公開唱歌就站上大港開唱的大舞台「南霸天」，真的非常緊張。

討論合作歌曲時，怕胖團知道阿翰是極度動漫迷，所以除了要合唱怕胖團的歌曲，還刻意挑選卡通櫻桃小丸子知名主題曲《大家來跳舞（おどるポンポコリン）》，而為了帶動二次元的氣氛，阿翰特別準備要以「凜月」的身分開唱。初次體驗彩排，本來緊張得不知所措的阿翰，就在音樂開始後完全變身投入凜月身分，一堆奇想的演出花招，把練團室所有工作人員都笑到人仰馬翻。

▲阿翰和怕胖團練團，現場笑聲不斷 。（圖／歪的音樂）



本來怕胖團團員們都擔心阿翰私下會是安靜的人，但第一次見面討論歌曲時，就發現原來彼此High咖程度相當，且都很在意觀眾的熱情度，所以更投入於演出時候舞台上的效果與「笑」果。怕胖團最近正在籌備新作品，今年的巡演計畫也正在討論中．