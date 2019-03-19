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吳宗憲認了：對演藝圈失去熱忱！曝錄影前掙扎「這件事」

記者許皓婷／綜合報導

藝人NONO早期是各大綜藝節目常客，他日前上《小明星大跟班》被評比CP值時，卻有不少工作人員都認為，他升格當雞排店老闆後，對演藝圈工作失去熱忱，不料，主持人吳宗憲卻搶先一步自爆：「我會！」讓全場眾人驚訝不已。

▲吳宗憲認倦怠藝能界。（圖／翻攝自YouTube）

▲吳宗憲鬆口「對演藝圈倦怠」。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲）

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NONO上《小明星大跟班》時，在「工作人員好感度排行榜」單元拿下第5名，他雖然總給人搞笑的形象，但卻被幕後人員抱怨，「我覺得NO哥自從做了生意之後，就變得沒有這麼好笑」、「NO哥有時候有點混，接了通告又講不出故事」等等，疑似將重心放在經營副業上。

▲吳宗憲認倦怠藝能界。（圖／翻攝自YouTube）

▲吳宗憲認倦怠藝能界。（圖／翻攝自YouTube）

▲NONO被抱怨經營副業後，重心不在演藝圈。（圖／翻攝自YouTube）

而NONO本人還未解釋時，一旁的吳宗憲卻突然脫口：「我會！」讓現場眾人傻眼直呼：「你怎麼會」，他則解釋：「我也幹了30好幾年了，心裡面難免會有一點，我這個是屬於職業病。」何妤玟則直接問道：「你錄影前會覺得不想出門嗎？」他也直接承認，並笑說：「不會不想出門，而是不想離開休息室。」笑翻不少人。

▲吳宗憲認倦怠藝能界。（圖／翻攝自YouTube）

▲吳宗憲認倦怠藝能界。（圖／翻攝自YouTube）

▲吳宗憲認倦怠藝能界。（圖／翻攝自YouTube）

▲吳宗憲透露錄影前，不想離開休息室。（圖／翻攝自YouTube）

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