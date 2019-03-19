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網爆他「跟王菲分手」愛上楊冪！　謝霆鋒被追問…罕見開口全回答

記者李湘文／綜合報導

港星謝霆鋒自從2014年跟王菲復合後，便一直以低調態度保護戀情，未料最近突然被爆分手，甚至傳出他開始跟剛離婚的楊冪交往。他18日現身工作場合，被港媒追問這些緋聞，難得不像以往沉默避答，而是一一回應，強調現在跟王菲還是好好的。

▲謝霆鋒被爆「分手王菲愛上楊冪」回應了。（圖／翻攝自微博／veggieg、鋒味、楊冪）

▲謝霆鋒被爆跟王菲分手，並且開始和楊冪交往。（圖／翻攝自微博／veggieg、鋒味、楊冪）

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楊冪曾公開表示謝霆鋒是自己的偶像，去年12月跟對方一起擔任華表獎頒獎嘉賓，不久後就宣布與丈夫劉愷威離婚，因而被某些人聯想在一起。近日，網路上更是瘋傳2人已經在戀愛，而且謝霆鋒將在3月公開新戀情。

據《東網》報導，謝霆鋒18日現身香港電視城，被問及是否真的情斷王菲、跟楊冪交往，立刻斬釘截鐵地回應：「神經！我們很好，你們不要相信。」他澄清跟楊冪是朋友關係，對方也支持過《鋒味》這節目，但很多年才見一次面，上一次就是頒獎，「真不知道怎麼會這樣傳。」至於緋聞會不會影響跟王菲的感情？謝霆鋒再度直斥「神經」，否認一切傳聞。

▲謝霆鋒被爆「分手王菲愛上楊冪」回應了。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

▲謝霆鋒一度還被傳為張柏芝第3胎的爸爸。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

事實上，謝霆鋒自2018年底就飽受傳聞困擾，甚至還曾被指為張柏芝第3個孩子的生父，只能無奈發表公開聲明：「對於近日關於本人一切匪夷所思的傳聞，令人看見咋舌。本人感情生活穩定，我亦只是Lucas及Quintus的爸爸，亦必定會盡心盡力做好這爸爸的責任。」他希望藉此聲明，阻止大眾再助長謠言發酵。

▲謝霆鋒被爆「分手王菲愛上楊冪」回應了。（圖／翻攝自微博／鋒味）

▲謝霆鋒在2018年底曾發聲明強調「感情生活穩定」。（圖／翻攝自微博／鋒味）

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