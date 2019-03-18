《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

記者李湘文／綜合報導

藝人玉兔（鄭如吟）從《我愛黑澀會》出身，因為即將在19日度過生日，最近跟同為「黑澀會美眉」的洪詩、MEI MEI、勇兔（林筳諭）、米奇（黃鈺文）相約聚會，並開心拍下5人大合照。節目在2005年首播，但成員到現在還是好友，難得一起現身，引起粉絲驚呼「懷念黑澀會」！

▲《黑澀會》美眉們為玉兔慶生。（圖／翻攝自MEI MEI Instagram）

洪詩、玉兔、米奇從《我愛黑澀會》時期就十分要好，當時還被並稱為「洪玉米」，直到現在也依然不減情誼。為了替玉兔慶生，3人跟MEI MEI、勇兔相約17日一起吃飯，全都美美出席，展現出不同以往的成熟魅力。

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▲《黑澀會》洪詩、MEI MEI、勇兔、米奇、玉兔合體。（圖／翻攝自黃鈺文Instagram）

MEI MEI在18日更新Instagram，看著好姊妹們現在的模樣，也忍不住感慨：「發現每一次的聚會，大家都有種越來越成熟的感覺！」但只要跟大家見面，就會想起當年錄《黑澀會》的點點滴滴，「很開心自己在年紀小時能有這樣的經歷，這樣的夥伴陪著我長大，這一切都很珍貴。」

▲5人從《黑澀會》至今13年仍是好友。（圖／翻攝自MEI MEI Instagram）

5個美眉中，洪詩作為女團Popu Lady成員活躍於演藝圈，勇兔正在拍攝電視劇《炮仔聲》，玉兔、MEI MEI時常接通告，米奇則從事新聞工作。粉絲難得看到美眉們再齊聚，都大呼「懷念黑澀會美眉」、「都蛻變成女神了」、「好感動，跟著妳們一起長大」、「好想念妳們一起同台」。