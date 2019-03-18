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林志穎曝「爸比視角」！　9歲Kimi「11字長腿」直逼名模媽咪

記者韓景樺／綜合報導

「凍齡男神」林志穎2010年與名模妻子陳若儀結婚，婚後育有9歲大兒子Kimi和一對3歲的男寶雙胞胎Jenson及Kyson，一家五口感情緊密。他過去就經常在微博分享工作日常與家庭生活，18日也PO出一張老婆摟著Kimi的照片，雖然只有背影入鏡，但畫面仍溫馨得讓網友大喊「太幸福」。

▲▼林志穎的大兒子Kimi長超快。（圖／翻攝自林志穎微博、陳若儀IG）

▲林志穎10年前抱著剛出生的大兒子Kimi。（圖／翻攝自微博／林志穎）

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林志穎曾在2013年帶Kimi參加陸綜《爸爸去哪兒》，當時Kimi是節目中年紀最小的孩子，超萌模樣融化不少觀眾的心。如今已經9歲的Kimi，因為爸媽的保護鮮少露出正面，但就算只看背影，也能讓網友驚嘆「Kimi哥哥長大了」。

18日林志穎在微博發文「夕陽＋媽媽背影＋黑米背影＝幸福的感覺」，並配上一張妻子攬著Kimi走在夕陽下的背影照。只見照片中穿著大外套的陳若儀身形依然纖細，被她摟在身邊的Kimi身高已逼近媽媽的肩膀，似乎又長高了不少。溫馨畫面讓網友紛紛敲碗許願下次想看一家五口的「全家福背影」，更有人感性表示「幸福就是這麼簡單」、「爸比的眼裡是媽咪和寶貝」。

▲▼林志穎的大兒子Kimi長超快。（圖／翻攝自林志穎微博、陳若儀IG）

▲林志穎18日在微博分享老婆和兒子Kimi的照片。（圖／翻攝自微博／林志穎）

其實陳若儀近日也曾在IG分享2011年的舊照，當時尚未滿2歲的Kimi還能被媽媽單手抱在懷裡，小手小腳超可愛，對照如今「暴風長高」的模樣，也讓照片一PO出便引發網友討論，就有人笑問「媽咪現在還可以抱得起Kimi嗎？」

▲▼林志穎的大兒子Kimi長超快。（圖／翻攝自林志穎微博、陳若儀IG）

▲陳若儀經常在IG分享家庭生活，近日也PO出2011年抱著Kimi的舊照。（圖／翻攝自IG／陳若儀）

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