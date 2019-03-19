郁可唯：恨我爸爸！超兇軍人父打到骨折　10年後拿出這紙條..她秒爆哭

記者盧薇淩／專訪

「我恨我爸爸，老是打我、罵我，也不理解我，老是跟我爭執，非常嚴厲。他想表現自己是嚴父，總說『我是你爹！』，無法溝通。」

唱過《指望》、《暖心》等連續劇夯曲的大陸女歌手郁可唯，歌聲清亮、情歌唱入心底，但說起話來卻直爽、快人快語，原來是傲骨裡遺傳著軍人老爸的血液。不過兩個極為相似的人一湊上，戰爭開打便是砲火連連，硬氣是旁人想勸也攔不住。

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▲郁可唯曾「恨過」爸爸。（圖／記者張一中攝）

11歲時，爸爸要郁可唯在一堆親戚前唱歌表演，站得直挺挺的、拿著麥克風，眾人大眼等著她開口高歌。被這麼眾人直盯著，她覺得怪丟臉，倔著不唱，爸爸面子掛不住，一怒之下又打又踢，她害怕逃開，纖細的腳慌亂之中撞到沙發木柱，腳趾頭當場骨折，更被爸爸嚇到整個人都縮著發抖。為什麼就是寧死不唱呢？郁可唯直說：「我不要啊！為什麼要唱？很丟臉耶。」從小個性悍又倔，明明唱個歌就能免了皮肉痛，不妥協的偏執，讓她笑說：「我個性跟我爸一模一樣！」

軍人爸爸嚴厲，從小規定坐著不能翹腳，吃飯不能發出聲音，筷子不能在菜盤中翻攪，一不小心「挑菜」，爸爸手上筷子「咻」一聲，直接賞了一陣痛，郁可唯玩笑說：「他手法真是乾淨俐落，快狠準！」從沒看爸爸哭過，多得是發脾氣，常沒問原因就先開罵，也曾試圖坐下來和爸爸聊心，但說沒幾句又開始吵架，「我爸覺得『我是你爹，聊什麼聊！』我委屈一哭，他又罵『你哭啊，再哭我就打死妳』！」於是每次對話總不歡而散，媽媽也攔不住，只能私下笑虧爸爸「更年期」，而她年幼心裡，默默對爸爸產生「恨」的情緒。

▲軍人爸爸嚴厲，郁可唯心中曾很不諒解。（圖／記者張一中攝）

幸好，離家讀書後父女關係開始轉好，雖然爸爸同樣維持「嚴父」威嚴，想念女兒時只請媽媽打電話關心，但後來郁可唯開始在Pub唱歌，爸爸常默默坐在黑暗角落中看她；某次郁可唯上節目，事前不知情，爸爸突然驚喜現身，帶著小時候兩人吵架時，她送爸爸毛衣中夾著的紙條，上頭寫著對爸爸的溫情話，郁可唯說：「他收著10幾年了！我一看到那張嶄新的紙條，我大哭，他好好收著，是愛在心裡。」原來爸爸嘴上嚴厲，但總用實際行動守護著。

▲郁可唯和爸爸的關係，從讀書後開始好轉。（圖／記者張一中攝）

郁可唯現已35歲，在爸爸眼裡還是個孩子。以前從不稱讚她，如今在微信交友圈總第一個分享新聞、視頻，會自己剪接影片，還知道要抓準po文時間，才能獲取流量效益，從他嘴裡說出「很好」，就是極大稱讚。郁可唯笑說：「我覺得他生命都是我、圍繞著我，我的事情他總隨叫隨到，雖然他是嚴父，但我們是相愛的。」偶爾給爸爸打個電話、分享最近工作喜訊，「聽他呵呵笑，開心就好了，他還是有改變。」而兩人的相處模式更自在，感情也更好。

▲郁可唯推出新專輯《三十而慄》。（圖／記者張一中攝）

近日推出新專輯《三十而慄》，用音樂鼓勵將邁入30大關而感到恐懼的人們，給他們勇氣。但天性樂觀的她，回首出道以來的10年，覺得沒遇過太大挫折，做音樂、開副業、結婚生子，一步步的人生目標明確，只能唱別人的迷惘。關於成長，從前她容易妥協，公司的指令、老師的安排，即使不認同，也是默默接受；但現在的她，因一首自創曲和製作人王治平來回討論了10次，堅持想法，已能勇敢講出意見。

過了30歲這人生大坎，還有什麼遺憾沒做？郁可唯想了想說：「我（汽車）駕照考了2次都沒過！每次都卡在倒車入庫！」又笑說：「每次都從採訪中想到阿，還有什麼要做，也是要別人提個醒。」她興趣是美妝穿搭，平常上通告、演唱會，化妝都自己來，下個目標是開店、設立屬於自己的品牌。

▲▼郁可唯推出新專輯《三十而慄》。（圖／記者張一中攝）