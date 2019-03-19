ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

郁可唯：恨我爸爸！超兇軍人父打到骨折　10年後拿出這紙條..她秒爆哭

記者盧薇淩／專訪

「我恨我爸爸，老是打我、罵我，也不理解我，老是跟我爭執，非常嚴厲。他想表現自己是嚴父，總說『我是你爹！』，無法溝通。」

唱過《指望》、《暖心》等連續劇夯曲的大陸女歌手郁可唯，歌聲清亮、情歌唱入心底，但說起話來卻直爽、快人快語，原來是傲骨裡遺傳著軍人老爸的血液。不過兩個極為相似的人一湊上，戰爭開打便是砲火連連，硬氣是旁人想勸也攔不住。

▲▼歌手郁可唯專訪。（圖／記者張一中攝）

請繼續往下閱讀...

▲郁可唯曾「恨過」爸爸。（圖／記者張一中攝）

11歲時，爸爸要郁可唯在一堆親戚前唱歌表演，站得直挺挺的、拿著麥克風，眾人大眼等著她開口高歌。被這麼眾人直盯著，她覺得怪丟臉，倔著不唱，爸爸面子掛不住，一怒之下又打又踢，她害怕逃開，纖細的腳慌亂之中撞到沙發木柱，腳趾頭當場骨折，更被爸爸嚇到整個人都縮著發抖。為什麼就是寧死不唱呢？郁可唯直說：「我不要啊！為什麼要唱？很丟臉耶。」從小個性悍又倔，明明唱個歌就能免了皮肉痛，不妥協的偏執，讓她笑說：「我個性跟我爸一模一樣！」

軍人爸爸嚴厲，從小規定坐著不能翹腳，吃飯不能發出聲音，筷子不能在菜盤中翻攪，一不小心「挑菜」，爸爸手上筷子「咻」一聲，直接賞了一陣痛，郁可唯玩笑說：「他手法真是乾淨俐落，快狠準！」從沒看爸爸哭過，多得是發脾氣，常沒問原因就先開罵，也曾試圖坐下來和爸爸聊心，但說沒幾句又開始吵架，「我爸覺得『我是你爹，聊什麼聊！』我委屈一哭，他又罵『你哭啊，再哭我就打死妳』！」於是每次對話總不歡而散，媽媽也攔不住，只能私下笑虧爸爸「更年期」，而她年幼心裡，默默對爸爸產生「恨」的情緒。

▲▼歌手郁可唯專訪。（圖／記者張一中攝）

▲軍人爸爸嚴厲，郁可唯心中曾很不諒解。（圖／記者張一中攝）

幸好，離家讀書後父女關係開始轉好，雖然爸爸同樣維持「嚴父」威嚴，想念女兒時只請媽媽打電話關心，但後來郁可唯開始在Pub唱歌，爸爸常默默坐在黑暗角落中看她；某次郁可唯上節目，事前不知情，爸爸突然驚喜現身，帶著小時候兩人吵架時，她送爸爸毛衣中夾著的紙條，上頭寫著對爸爸的溫情話，郁可唯說：「他收著10幾年了！我一看到那張嶄新的紙條，我大哭，他好好收著，是愛在心裡。」原來爸爸嘴上嚴厲，但總用實際行動守護著。

▲▼歌手郁可唯專訪。（圖／記者張一中攝）

▲郁可唯和爸爸的關係，從讀書後開始好轉。（圖／記者張一中攝）

郁可唯現已35歲，在爸爸眼裡還是個孩子。以前從不稱讚她，如今在微信交友圈總第一個分享新聞、視頻，會自己剪接影片，還知道要抓準po文時間，才能獲取流量效益，從他嘴裡說出「很好」，就是極大稱讚。郁可唯笑說：「我覺得他生命都是我、圍繞著我，我的事情他總隨叫隨到，雖然他是嚴父，但我們是相愛的。」偶爾給爸爸打個電話、分享最近工作喜訊，「聽他呵呵笑，開心就好了，他還是有改變。」而兩人的相處模式更自在，感情也更好。

▲▼歌手郁可唯專訪。（圖／記者張一中攝）

▲郁可唯推出新專輯《三十而慄》。（圖／記者張一中攝）

近日推出新專輯《三十而慄》，用音樂鼓勵將邁入30大關而感到恐懼的人們，給他們勇氣。但天性樂觀的她，回首出道以來的10年，覺得沒遇過太大挫折，做音樂、開副業、結婚生子，一步步的人生目標明確，只能唱別人的迷惘。關於成長，從前她容易妥協，公司的指令、老師的安排，即使不認同，也是默默接受；但現在的她，因一首自創曲和製作人王治平來回討論了10次，堅持想法，已能勇敢講出意見。

過了30歲這人生大坎，還有什麼遺憾沒做？郁可唯想了想說：「我（汽車）駕照考了2次都沒過！每次都卡在倒車入庫！」又笑說：「每次都從採訪中想到阿，還有什麼要做，也是要別人提個醒。」她興趣是美妝穿搭，平常上通告、演唱會，化妝都自己來，下個目標是開店、設立屬於自己的品牌。

▲▼歌手郁可唯專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼郁可唯推出新專輯《三十而慄》。（圖／記者張一中攝）

▲▼歌手郁可唯專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼歌手郁可唯專訪。（圖／記者張一中攝）

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

推薦閱讀

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

迪麗熱巴丟瓶子…垃圾桶跳出羅志祥！　「小妹妹不是丟這裡」

迪麗熱巴丟瓶子…垃圾桶跳出羅志祥！　「小妹妹不是丟這裡」

泫雅「媽媽做的包包」根本香奈兒經典款　網狂CUE老媽做：才229元！

泫雅「媽媽做的包包」根本香奈兒經典款　網狂CUE老媽做：才229元！

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

網爆他「跟王菲分手」愛上楊冪！　謝霆鋒被追問…罕見開口全回答

網爆他「跟王菲分手」愛上楊冪！　謝霆鋒被追問…罕見開口全回答

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

迪麗熱巴丟瓶子…垃圾桶跳出羅志祥！　「小妹妹不是丟這裡」

泫雅「媽媽做的包包」根本香奈兒經典款　網狂CUE老媽做：才229元！

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

郁可唯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 高圓圓爆懷孕「預產期在7月」　網揭推掉運動品牌代言
  2. 22歲就霸氣買第一間房！　網紅瑀熙「30坪美宅」裝潢超豪華…網看傻：超賺
  3. 瘋電影／為副不仁　錢尼是野心家還是政治家？
  4. 渣男友「買房送女密友」死不認劈腿　「無腦藉口」正宮竟然信了！
  5. 4月春假「墾丁唯一音樂趴」　夏都春宴「首次雙舞台」百位DJ狂歡
  6. 大馬女神拍泰片　不會講泰文只會笑惹泰女神醋意大發
  7. 郁可唯：恨我爸爸！超兇軍人父打到骨折　10年後拿出這紙條..她秒爆哭
  8. IU進軍大銀幕　網球場上對決《李屍朝鮮》裴斗娜
  9. 林可彤甜曬「登山全家福」　愛兒不怕生「嘟嘴看鏡頭」萌翻
  10. 鄭爽拍大合照聽到「前面的蹲下」　乖乖彎腰…下一秒笑炸！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366