嫁223億富商老公！　貴婦女星喝醉被抬出…出動「辦公椅」癱到滑下去

▲胡靜演過《孝莊秘史》、《人民的名義》等夯劇走紅。（圖／翻攝自微博／胡靜）

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星胡靜曾演過《孝莊秘史》、《楚留香傳奇》、《人民的名義》等夯劇，2008年和馬來西亞富商朱兆祥結婚，老公身價50億人民幣（約233億台幣），躍身豪門貴婦。她日前被拍到和朋友聚會喝得爛醉，婚姻近況引發外界好奇。

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▲胡靜2008年嫁馬來西亞富商，老公身家223億。（圖／翻攝自微博／胡靜）

據陸媒《搜狐娛樂》報導，胡靜在北京某家餐廳，飯後喝得爛醉，被朋友背出來，接著還有助理引導坐上車，回家中停車後，因為太醉無法行走，再由司機和助理找辦公椅推回去。她癱軟在椅子上，無法直起身子，彎著腰、兩手還翹起蓮花指，甚至一度滑下去，最後雙腳被助理抬著，椅子被司機架著，半躺狀態被推進屋中。

▲胡靜喝爛醉被抬出餐廳。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

▲胡靜癱軟在辦公椅上，一度滑下去。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）



▲胡靜雙腳被助理抱住，加上司機抬辦公椅才能進屋。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）



現年40歲的胡靜擁有凍齡外型，曾在節目中公開馬來西亞豪宅，家中後院有草坪，樹林環繞，還有巨大游泳池，停車場更是停滿高級轎車，此外，和丈夫育有9歲兒子。她的酒醉照曝光後，引來網友議論「這是有多少苦水非把自己喝醉啊」，有人認為「好朋友喝酒，喝多一點不是很常見嗎」、「曝光了怎麼跟婆家交代？」