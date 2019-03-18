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破紀錄！《比悲傷》大陸上映「1天1億人民幣」　影史台片票房冠軍

記者洪文／綜合報導

劉以豪、陳意涵演出《比悲傷更悲傷的故事》14日晚間6點在大陸上映，18日下午2點半大陸票房破3.6億人民幣（約16.5億台幣），83小時內超越《我的少女時代》大陸票房約3.58億人民幣，榮登影史台灣電影大陸上映最高票房，連續2天「1天1億人民幣」進帳速度，也是台灣電影史上第一回。

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》劇照。（圖／傳影互動提供）

▲《比悲傷更悲傷的故事》劇照。（圖／傳影互動提供）

《比悲傷更悲傷的故事》14日晚間6點上映，即以超過11%最高上座率，開出1909.5萬票房，上映隔日中午前便超越《驚奇隊長》，榮登單日票房冠軍，到了第3天早上正式突破1億人民幣票房，更以1天1億人民幣的速度，連續2天單日票房破億，這也是有史以來首次在大陸上映獲得「周末票房冠軍」的台灣電影。

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目前大陸網友已在微博洗版討論《比悲傷更悲傷的故事》，包括電影金句、主題曲《有一種悲傷》、劉以豪與陳意涵的催淚愛情故事，還有地表最綠工具人牙醫張書豪，甚至「看比悲傷更悲傷的故事要帶面紙」這句話一度登上抖音熱搜冠軍，足見其對大陸觀眾的影響性。

▲▼《比悲傷更悲傷的故事》劇照。（圖／翻攝自網路）

▲《比悲傷更悲傷的故事》劇照。（圖／翻攝自網路）

大陸票房網站《貓眼電影》評估《比悲傷更悲傷的故事》預測票房為9.87億人民幣（約45.3億人民幣），估計在《波希米亞狂想曲》周五22日上映前還有5天衝刺票房。票房一如預期開出紅盤，有望成為台灣電影全球票房影史最賣座電影，翻新台灣電影新的一頁。

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比悲傷更悲傷的故事, 林孝謙, 呂安弦, 劉以豪, 陳意涵, 張書豪

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