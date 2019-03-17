ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿Sa首鬆口婚前凍卵！　「打完針會肥」計畫曝光

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星阿Sa（蔡卓妍）和富三代男友石恆聰交往2年，日前傳出年底結婚，感情何時開花結果，引發各界關注。她17日在香港出席活動時，一口氣回應所有傳言，同時自爆會凍卵。

▲蔡卓妍打算婚前凍卵。（圖／翻攝自IG／蔡卓妍） 

▲蔡卓妍打算婚前凍卵。（圖／翻攝自IG／蔡卓妍）

請繼續往下閱讀...

據香港《蘋果日報》報導，現年36歲的阿Sa否認年底結婚，形容結婚和獎項一樣並非能自己掌控，所以不好說。由於好友容祖兒、鍾欣潼先後凍卵，她坦言也會凍卵，並說：「已經吃了補給品幾個月，吃完就可以做，之後要持續10天打荷爾蒙針，打完針會肥……。」

▲▼蔡卓妍出席文化節活動，透露打算凍卵的計畫。（圖／CFP）

▲蔡卓妍否認年底結婚，不過獲得男友同意，準備凍卵。（圖／CFP）

▲▼蔡卓妍出席文化節活動，和眾多藝人拍照留念。（圖／翻攝自IG／蔡卓妍）

▲蔡卓妍參加文化節活動，和眾多藝人拍照留念。（圖／翻攝自IG／蔡卓妍）

阿Sa得知打針的影響，已經開始上健身房瘦身，不過何時開始凍卵計畫，則回答還沒有時間。她透露凍卵舉動已經得到男友和家人的同意，最在乎母親的感受，「只要媽媽OK，任何人說什麼我都會去做」，也擔心要自己幫自己打針，預計要空下一段時間找醫生打針。


★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英、勝利對話渣爆

推薦閱讀

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」

快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看照片哭了：希望你們在身邊

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看照片哭了：希望你們在身邊

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了　「坐月子脹到F」絕美孕照首曝光！

蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了　「坐月子脹到F」絕美孕照首曝光！

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看照片哭了：希望你們在身邊

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿Sa, 蔡卓妍

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」
  2. 陳文茜「肺部長腫瘤」誤當心律不整！　吃錯藥拖病17天住院
  3. 賈永婕大女兒到蒙古音訊全無　回家驚：變一個人！
  4. 戴安娜沒求婚就認定娶她！當CEO最慘1週只見5hr..女友這舉動拴住了
  5. 吳尊快閃澳洲2天！　曬「學校照」網驚：NeiNei和Max要留學了
  6. 葉瑋庭「零下20度」婚紗照曝光！　雪地中甜美裸肩：是的，我結婚了
  7. 兒童節目姐姐淚崩硬撐　錄影一結束⋯直接衝廁所大哭
  8. 嚴正嵐突PO文：被不喜歡的人強吻怎麼辦　一招反擊…網友全看傻！
  9. 呂文婉林姿佑衝吳哥窟姊妹廟還願　超靈驗「真的實現了！」
  10. 哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366