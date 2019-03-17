阿Sa首鬆口婚前凍卵！　「打完針會肥」計畫曝光

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星阿Sa（蔡卓妍）和富三代男友石恆聰交往2年，日前傳出年底結婚，感情何時開花結果，引發各界關注。她17日在香港出席活動時，一口氣回應所有傳言，同時自爆會凍卵。

▲蔡卓妍打算婚前凍卵。（圖／翻攝自IG／蔡卓妍）

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據香港《蘋果日報》報導，現年36歲的阿Sa否認年底結婚，形容結婚和獎項一樣並非能自己掌控，所以不好說。由於好友容祖兒、鍾欣潼先後凍卵，她坦言也會凍卵，並說：「已經吃了補給品幾個月，吃完就可以做，之後要持續10天打荷爾蒙針，打完針會肥……。」

▲蔡卓妍否認年底結婚，不過獲得男友同意，準備凍卵。（圖／CFP）

▲蔡卓妍參加文化節活動，和眾多藝人拍照留念。（圖／翻攝自IG／蔡卓妍）



阿Sa得知打針的影響，已經開始上健身房瘦身，不過何時開始凍卵計畫，則回答還沒有時間。她透露凍卵舉動已經得到男友和家人的同意，最在乎母親的感受，「只要媽媽OK，任何人說什麼我都會去做」，也擔心要自己幫自己打針，預計要空下一段時間找醫生打針。



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