林明禎辣美腿領跑！　好身材秘訣「跑步1hr+跳躍深蹲」2個月

記者盧薇淩／台北報導

2019新北市萬金石國際馬拉松17日清晨6點在萬里太平洋翡翠灣開跑，活動代言人林明禎領跑，這場賽事是台灣唯一獲得國際田徑協會（IAAF）銀標賽事認證的國際級馬拉松賽事，也是首次邀請藝人擔任代言人，林明禎開心地表示:「一直很想參加馬拉松比賽，希望下一次我能報名參與跑完全程，成為其中一位馬拉松跑者。」也笑說比賽前晚相當興奮，很晚才入睡，連作夢都夢到自己正在跑步。

▲林明禎擔任馬拉松領跑者。（圖／種子提供）

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林明禎一早穿著土耳其藍跑衣，搭配白色運動短褲神清氣爽出席活動，站在領跑處掛著招牌的甜美笑容為跑者們加油打氣，她表示在領跑處和大家一起起跑很開心，聽到等待起跑前的讀秒聲，讓人既興奮又緊張，大家都做足準備，「我佩服每一位報名的選手，希望大家可以好好享受跑步的過程，從一開始可能很緊張、興奮的心情，直到中途可能會有很艱辛的時候，那些過程都是蠻享受的充實體驗，調配好跑步時的步調，同時也能欣賞到沿途一些北海岸風光，無論是否有達到你最好的目標，要記得那段過程會是很甜美的回憶。」

▲林明禎穿著白色短褲一早出席活動。（圖／種子提供）

林明禎除了在領跑處為跑者們領跑加油之外，她也為到達終點的跑者們掛牌，恭喜他們順利完賽，也有不少跑者趁結束後空檔爭相與她合影、自拍，她說：「很開心這次能來這與大家一起參與這場盛事，我自己平時比較少接觸跑步，這次為了加強鍛鍊自己的肺活量與體態迎接這場馬拉松盛事，我近期每次健身之前都會花半小時到一小時左右，不斷調配跑步速度的快慢，也會作跳躍式深蹲，一共持續做了大約兩個多月，提升我的肺活量。」

▲林明禎平常就熱愛健身。（圖／種子提供）

參與長程的國際馬拉松賽事之後，跑者一定會做伸展放鬆肌肉，林明禎也透露自己平時健身、重訓後，也一定會拉筋放鬆，她說：「我通常會在做每項運動前先拉筋15分鐘，避免之後高強度運動造成一些運動傷害，運動完之後也要拉筋，就算是沒運動的時候，在睡醒或是睡前養成拉筋習慣，對放鬆身體也有蠻好效果。」

