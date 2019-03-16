阿嬤剛過世！蕭敬騰憶兒時天真指「無人空椅」：她每天都坐那裡

文／ 蕭敬騰

我覺得，不管是跟人或鬼魂溝通，最重要的是：頻道可以對得上。在這個眾多訊息四處亂竄的網路世代，每天有數以億萬計條資訊透過各種管道穿梭，一個人一天究竟可以接觸到幾條？其中又有多少可真的竄進人的心裡、腦裡，甚至產生互動或共鳴？

古人常說的「話不投機半句多」大概就是這個道理。頻率對了，才可能接收到訊息，訊息內容引起人的興趣跟注意，才可能激發共鳴產生互動，有了互動才算得上有效的溝通。

至於頻率要怎麼樣才能對得上？可能就是所謂的緣分吧！



▲蕭敬騰認為溝通最重要的是頻道可以對得上。（圖／寫樂出版提供）

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那一年，我阿嬤過世了。我非常愛阿嬤，她是我們家的支柱，不管是精神上的還是經濟上的。當時家裡的經濟狀況非常不好，非常窮，全靠阿嬤擺地攤賺來的錢養活三代人。

但是我沒有表現出任何哀傷，連眼淚都沒掉一滴，依舊成天跟朋友玩得開心又熱鬧。家人都覺得我很不孝，對著我搖頭，這大概跟我當時表現出來的冷血態度也有關係。

其實，我會這樣，不是因為我不悲傷，而是我不知道阿嬤已經過世了。

因為我每天都還是看到阿嬤坐在她的椅子上，從她過世那天開始，每天都坐在同一個地方。直到兩個禮拜後，忍無可忍的家人嚴肅地告訴我：「阿嬤過世了！你到底知不知道？」

我詫異地跟家人說：「可是我還有看到阿嬤，阿嬤就坐在那裡啊。」大家順著看我手指的方向看去，但根本沒有人願意相信我。



▲蕭敬騰詫異跟家人說：「可是我還有看到阿嬤，阿嬤就坐在那裡啊。」（示意圖／取自免費圖庫PhotoAC）



家人的反應讓我大受打擊，等我真正確認了阿嬤逝世的事實，整個人才大崩潰，已經慢了整整兩個禮拜。

從那次之後，我就再也不跟家人或其它人講我看得到鬼神的事，而且也下定決心不要再看到祂們了。很奇怪，就好像有感應一般，我就真的再也看不到祂們了！

聽我說完阿嬤的故事，九色夫心有戚戚焉地說，很多憂鬱的人，都是從小就學會把自己的情緒藏起來，只有在碰到對的人的時候才會敞開心門，就像他憂鬱症的源頭，來自於家中父母對他的控制慾，無法接受他跟其他小孩不一樣。

他說：「我從小就知道，大人經常是很笨又愛生氣的，講話最好不要惹到他們，如果他們的謊言被揭穿，就會很生氣，甚至修理你。」

各位大人們，即便聽起來再不可思議，試著相信小孩們說出的每一句話，好嗎？

＊本文摘錄自《不一樣》



作者：蕭敬騰

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