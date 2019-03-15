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白皙鴨舌帽正妹現身台北街頭！　細看⋯是女神「泰版Angelababy」

記者蕭采薇／綜合報導

泰國演員Yoshi Rinrada演出泰劇《為愛所困》爆紅，擁有白皙皮膚、像洋娃娃般的精緻五官，被封為「泰國最美變性人」。她近來在IG連發多張旅遊照，背景包括自由廣場、台北街景，讓台灣粉絲興奮地說：「歡迎來台灣！」

▲▼「泰國最美變性人」Yoshi Rinrada和鮮肉男星Job Thuchapon一起來台旅遊。（圖／翻攝自IG）

▲泰國最美變性人Yoshi Rinrada也有「泰版Angelababy」的稱號。（圖／翻攝自IG）

Yoshi Rinrada媲美洋娃娃的外型讓她有著「泰版Angelababy」之稱，剛出道時她坦承動過嘴巴，也接受過隆乳手術。不過當時「她」還是男兒身，直到2016年做了變性手術徹底「成為完全的女人」，皮膚細緻光滑比女人還像女人，更參加參加變性人選美大賽「蒂芬妮小姐大賽」奪下后冠。

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▲▼「泰國最美變性人」Yoshi Rinrada和鮮肉男星Job Thuchapon一起來台旅遊。（圖／翻攝自IG）

▲Yoshi Rinrada現身台北街頭。（圖／翻攝自IG）

Yoshi Rinrada在IG貼出來台旅遊照片，足跡遍及自由廣場、龍山寺、西門町、士林夜市等台北著名觀光景點。同時，另一名泰國BL劇小鮮肉男星Job Thuchapon也在IG放上台灣旅遊照，兩人還戴同款黑色情侶帽，雙方為彼此拍下「男友、女友視角照」，也讓粉絲期待大喊：「在一起了嗎？」

▲▼「泰國最美變性人」Yoshi Rinrada和鮮肉男星Job Thuchapon一起來台旅遊。（圖／翻攝自IG）

▲Yoshi Rinrada現身台北街頭。（圖／翻攝自IG）

Yoshi Rinrada從小因為家裡姊妹多的關係，對洋娃娃情有獨鍾，長大後向家人承認想當個女孩後，一度遭到嚴重反對，之後踏入演藝圈受到矚目，才慢慢化解家人的偏見，而她也被大陸媒體封為「泰國最美變性人」，和拍過《掃毒》的變性藝人Poy齊名。

▲▼「泰國最美變性人」Yoshi Rinrada和鮮肉男星Job Thuchapon一起來台旅遊。（圖／翻攝自IG）

▲泰國鮮肉男星Job Thuchapon也一起來台旅遊。（圖／翻攝自IG）

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泰國最美變性人, Yoshi Rinrada, 為愛所困, Job Thuchapon

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