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天菜娘娘分析「飛機上最髒7個地方」　第一名竟是：餐桌托盤

記者林彥君／台北報導

網紅前空姐天菜娘娘日前上Soocii直播節目《統神握壽司》，分享不為人知的航空業秘辛，在壽司排行榜探討「飛機上最骯髒的七個地方」，依序分別是：餐桌托盤、廁所、安全帶、座椅靠背口袋、窗簾、靠枕和毛毯及地板。

▲▼天菜娘娘。（圖／Soocii提供）

▲天菜娘娘曾是空姐。（圖／Soocii提供）

至於為何第一名是餐桌托盤，天菜娘娘說，因為換航班的時間很趕，飛行前不是每個托盤都會擦拭乾淨，最令許多人不解的是為何「安全帶」會在第三名？是因為安全帶是一定會觸碰卻幾乎不更換的東西，天菜娘娘透露，曾聽說有人拿安全帶磨蹭女性的特殊部位，令現場來賓驚呆，天菜娘娘說，如果讓空姐們票選，第一骯髒的地方肯定是「機長室」。

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▲▼天菜娘娘在節目上聊到機上最髒的地方。（圖／Soocii提供）

▲天菜娘娘在節目上聊到機上最髒的地方。（圖／Soocii提供）

天菜娘娘被問「是不是空姐都很想靠近機長？」天菜娘娘則毫無懸念的回：「是！而且送小孩去國外唸書還有補助。」更爆料，聽過機長房間曾有3個不同的女生來敲房門，可能用一些藉口攀附，讓主持人大開眼界。

▲▼天菜娘娘。（圖／Soocii提供）

▲天菜娘娘（左2）在節目上分享空姐經驗。（圖／Soocii提供）

天菜娘娘曾遇過被刁難的經驗，有一次在飛機要下降的時候，請旅客將椅背調正，所以輕拍叫醒某位還在睡眠中的旅客，可是該乘客醒來後大發雷霆地怒喊：「是我付錢坐你們家航空的，不用你來教我要做什麼事情。」天菜娘娘當下也怒回：「你現在搭乘我的班機，你就必須聽我的！」

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