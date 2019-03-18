贈獎／和男友只能保持六呎的距離　《愛上觸不到的你》誰受的了

娛樂中心／綜合報導

由青少年暢銷小說改編的浪漫愛情電影《愛上觸不到的你》，描寫一對因為罹患「囊狀纖維化症」而不能觸碰彼此的戀人，即使「疾病」在他們的生命中設下種種考驗，這對戀人依然展現無與倫比的勇氣與決心，互相扶持走過人生困境，並從中找到真摯的愛情與充實的人生。





▲《愛上觸不到的你》3月29日上映。（圖／采昌國際多媒體提供）



史黛拉（海莉盧理查森飾演）是個平凡的17歲女孩，擁有一群知心好友，並喜歡透過Vlog分享自己的生活。不過和其他女孩不同的是，因為罹患「囊狀纖維化症」，她生命中的大部分時間，都在冰冷的醫院中度過；她的生活也受制於各種例行性檢查與規定。某天，她邂逅了狂傲、帥氣又迷人的男孩威爾（寇爾史普洛茲飾演），讓她自律而嚴謹的小世界，逐漸產生天翻地覆的轉變。

同為「囊狀纖維化症」患者的兩人，為了控制病情，必須永遠保持安全距離。即使如此，他們還是強烈地受到對方吸引。當兩人的情感逐漸升溫，他們也愈來愈無法抑制想要觸碰彼此的衝動。同時，叛逆的威爾不願再受控於永無止境的治療，甚至開始拒絕服藥。究竟，這段連「觸碰」都不被允許的戀情，是否能夠讓兩人重燃對生命的熱情呢？





▲▼《愛上觸不到的你》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）





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