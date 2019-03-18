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贈獎／和男友只能保持六呎的距離　《愛上觸不到的你》誰受的了

娛樂中心／綜合報導

由青少年暢銷小說改編的浪漫愛情電影《愛上觸不到的你》，描寫一對因為罹患「囊狀纖維化症」而不能觸碰彼此的戀人，即使「疾病」在他們的生命中設下種種考驗，這對戀人依然展現無與倫比的勇氣與決心，互相扶持走過人生困境，並從中找到真摯的愛情與充實的人生。

《愛上觸不到的你》海報。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲《愛上觸不到的你》3月29日上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

史黛拉（海莉盧理查森飾演）是個平凡的17歲女孩，擁有一群知心好友，並喜歡透過Vlog分享自己的生活。不過和其他女孩不同的是，因為罹患「囊狀纖維化症」，她生命中的大部分時間，都在冰冷的醫院中度過；她的生活也受制於各種例行性檢查與規定。某天，她邂逅了狂傲、帥氣又迷人的男孩威爾（寇爾史普洛茲飾演），讓她自律而嚴謹的小世界，逐漸產生天翻地覆的轉變。

同為「囊狀纖維化症」患者的兩人，為了控制病情，必須永遠保持安全距離。即使如此，他們還是強烈地受到對方吸引。當兩人的情感逐漸升溫，他們也愈來愈無法抑制想要觸碰彼此的衝動。同時，叛逆的威爾不願再受控於永無止境的治療，甚至開始拒絕服藥。究竟，這段連「觸碰」都不被允許的戀情，是否能夠讓兩人重燃對生命的熱情呢？

《愛上觸不到的你》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲▼《愛上觸不到的你》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
《愛上觸不到的你》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
 
==== 參加活動！送你搶先看《愛上觸不到的你》====

 ◎活動時間：3/18(一)至3/22(五) 12:00止

◎活動辦法：

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2.看完影片請在下方留言回答：「你覺得和另一半最遙遠的距離是什麼?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《愛上觸不到的你》特映票一組(2張)  
使用時間：3/26（二）19:30
使用地點：大直美麗華影城

◎得獎公布：3月22日（五）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目供身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。

2.領獎方式：攜帶個人身分證或健保卡，至ETtoday新聞雲1F櫃台，地址：台北市南港區重陽路72號（近捷運昆陽站、或南港車站，可於昆陽站搭藍22至中視下車），證件提供現場核對領取資格，核對後歸還。得獎者可領取時間：週一至週五12：00-20：00如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。本活動請於3月26日（二）17:00前取票，逾時未領取將喪失得獎資格，票券作廢處理。若無法領取者，則視同放棄。

3.如果需要請人代領，一樣請得獎者私訊代領者身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，並請代領者攜帶自己的身分證過來領取，現場核對身分即可。若發現將票券做2度販售的動作，也將取消資格。

4.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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電影, 贈獎, 愛上觸不到的你

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