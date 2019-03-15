42歲王力宏體脂才11！每天「舉重有氧」狂操1年..曝驚人鍛鍊

記者盧薇淩／台北報導

王力宏14日飛往吉隆坡舉行《龍的傳人2060》簽票會，他近期在台秒殺兩場小巨蛋，昨晚有大馬粉絲特地端出王力宏「驚世圖」製作的人形立牌，讓他笑說：「謝謝大家想看我的健身成果！」他也公佈自己的體脂肪僅有11，但他不以此為滿足，直說要降得更低；而事實上，王力宏好身材得來不易，他每天運動兩次，白天練舉重1小時、夜晚有氧運動35分鐘，從演唱會籌備以來，長達一年多，無一例外。

▲王力宏合體裸體立牌。（圖／宏聲音樂）

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王力宏精壯身材更是粉絲關注的焦點，有歌迷製作了他露胸腹肌撩人的等比立牌，一出現就讓粉絲幾乎「暴動」，他幽默開玩笑想轉移注意力，先自嘲立牌有一點矮，後又檢查立牌是「無影腳」沒有腳踝，讓全場哈哈大笑。粉絲看到王力宏立牌熱情到差點掀掉屋頂，連主持人也在旁敲碗，問王力宏會不會在現場露肌肉？王力宏則回應說：「看大家現場夠不夠熱情囉！」賣了一個關子。

▲王力宏現場演唱歌曲。（圖／宏聲音樂）

王力宏在簽票會上現場演唱《愛的就是你》，副歌還即興轉音，讓粉絲興奮不已。他超親民，還跟粉絲玩起繪畫版的「比手畫腳」，當場畢卡索上身、大力揮毫，振奮表示要挑戰大家想像力，又附帶一句，連我自己都不知道是什麼東西，但居然還是有粉絲洞悉二哥的內心，答出正解「如來神掌」，讓王力宏鼓掌不夠，還直接跪拜，大讚粉絲：「太厲害了！」

▲▼王力宏分享鍛鍊身材秘訣。（圖／宏聲音樂）