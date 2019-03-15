ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

42歲王力宏體脂才11！每天「舉重有氧」狂操1年..曝驚人鍛鍊

記者盧薇淩／台北報導

王力宏14日飛往吉隆坡舉行《龍的傳人2060》簽票會，他近期在台秒殺兩場小巨蛋，昨晚有大馬粉絲特地端出王力宏「驚世圖」製作的人形立牌，讓他笑說：「謝謝大家想看我的健身成果！」他也公佈自己的體脂肪僅有11，但他不以此為滿足，直說要降得更低；而事實上，王力宏好身材得來不易，他每天運動兩次，白天練舉重1小時、夜晚有氧運動35分鐘，從演唱會籌備以來，長達一年多，無一例外。

▲▼ 王力宏合體裸體立牌 。（圖／宏聲音樂）

▲王力宏合體裸體立牌。（圖／宏聲音樂）

請繼續往下閱讀...

王力宏精壯身材更是粉絲關注的焦點，有歌迷製作了他露胸腹肌撩人的等比立牌，一出現就讓粉絲幾乎「暴動」，他幽默開玩笑想轉移注意力，先自嘲立牌有一點矮，後又檢查立牌是「無影腳」沒有腳踝，讓全場哈哈大笑。粉絲看到王力宏立牌熱情到差點掀掉屋頂，連主持人也在旁敲碗，問王力宏會不會在現場露肌肉？王力宏則回應說：「看大家現場夠不夠熱情囉！」賣了一個關子。

▲▼ 王力宏合體裸體立牌 。（圖／宏聲音樂）

▲王力宏現場演唱歌曲。（圖／宏聲音樂）

王力宏在簽票會上現場演唱《愛的就是你》，副歌還即興轉音，讓粉絲興奮不已。他超親民，還跟粉絲玩起繪畫版的「比手畫腳」，當場畢卡索上身、大力揮毫，振奮表示要挑戰大家想像力，又附帶一句，連我自己都不知道是什麼東西，但居然還是有粉絲洞悉二哥的內心，答出正解「如來神掌」，讓王力宏鼓掌不夠，還直接跪拜，大讚粉絲：「太厲害了！」

▲▼ 王力宏合體裸體立牌 。（圖／宏聲音樂）

▲▼王力宏分享鍛鍊身材秘訣。（圖／宏聲音樂）

▲▼ 王力宏合體裸體立牌 。（圖／宏聲音樂）

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

推薦閱讀

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

勝利夜店開趴驚見台「3大咖男神」！勾5女包廂狂歡照流出…鄭俊英也在內

勝利夜店開趴驚見台「3大咖男神」！勾5女包廂狂歡照流出…鄭俊英也在內

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」　律師：性犯罪入伍刑責變兩倍

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」　律師：性犯罪入伍刑責變兩倍

好友惡整「把他做成爆醜雕像」　貝克漢收笑容…中斷錄影後「真實反應」被推爆

好友惡整「把他做成爆醜雕像」　貝克漢收笑容…中斷錄影後「真實反應」被推爆

被鄭俊英拍淫片當戰利品！　20歲受害女崩潰哀求：我該怎麼活下去

被鄭俊英拍淫片當戰利品！　20歲受害女崩潰哀求：我該怎麼活下去

快訊／安以軒懷孕了！「四肢超細」　嫁百億CEO 2年報喜：從此多了一個你

快訊／安以軒懷孕了！「四肢超細」　嫁百億CEO 2年報喜：從此多了一個你

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

影／《復仇者聯盟4：終局之戰》正式預告　「驚奇隊長脫掉戰服」網：夭壽正

影／《復仇者聯盟4：終局之戰》正式預告　「驚奇隊長脫掉戰服」網：夭壽正

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

勝利夜店開趴驚見台「3大咖男神」！勾5女包廂狂歡照流出…鄭俊英也在內

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」　律師：性犯罪入伍刑責變兩倍

好友惡整「把他做成爆醜雕像」　貝克漢收笑容…中斷錄影後「真實反應」被推爆

被鄭俊英拍淫片當戰利品！　20歲受害女崩潰哀求：我該怎麼活下去

快訊／安以軒懷孕了！「四肢超細」　嫁百億CEO 2年報喜：從此多了一個你

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

王力宏

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 范冰冰近照曝光！　美肌也遮不住黑眼圈「憔悴現形」
  2. 性侵噁男滾蛋！女英雄《Red Sonja》電影傳MeToo女星接手
  3. 楊烈新戲演李登輝　不怕封殺：我問心無愧
  4. 42歲王力宏體脂才11！每天「舉重有氧」狂操1年..曝驚人鍛鍊
  5. 佩甄穿黑絲短裙現台大上課！　「中間一條線」掀暴動：豁出去了
  6. 王傳一被她潑咖啡「眼睛遭殃」…下一秒這舉動Man爆！
  7. 查寧塔圖「公開放閃」Jessie J！　大街牽起女方手「眼裡都是愛」
  8. Ella傳授「撩妹術」！張軒睿出動「土味情話」Selina反應好尷尬
  9. 鬧翻公司9天！鄧紫棋首吐心聲…一看「這句話」網心疼：別怕
  10. 《雞不可失》炸雞食譜有可樂！阿基師加碼美味秘訣要「這樣吃」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366