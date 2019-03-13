陳國華夫妻重溫戀愛期　IVY「少女心爆發」閃瞎團隊

記者許逸群／台北報導

音樂人陳國華與IVY這對結縭11年的夫妻，日前錄製亞洲旅遊台《嗨!LET'S GO 3》重溫婚前的甜蜜。夫妻倆從北關東的茨城縣出發，一出機場就看到可愛的納豆巴士！只見車一靠站，兩人不僅興奮的跟納豆巴士玩起了自拍，還甜蜜地說：「感覺就像是回到了戀愛期！」恩愛的模樣閃瞎了製作團隊。

▲陳國華夫妻日本放閃。（圖／亞洲旅遊台提供）

他們坐上巴士往水戶出發，來到了國營常陸海濱公園，這裡被CNN譽為31個日本精選的美景之一。兩人手牽著手走在見晴之丘上，滿地「地膚子」圓滾滾的模樣外型討喜也有圓滿之意，不僅如此山丘上還有個浪漫的景點稱作「幸福之鐘」，據說這是戀人婚前必到之處。

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▲陳國華夫妻敲響「幸福之鐘」。（圖／亞洲旅遊台提供）

敲下幸福之鐘，象徵著將會有幸福美滿的結局，浪漫的傳說讓夫妻倆沉浸在粉紅色泡泡的氛圍裡，還沒爬上去就已等不及。直到山丘的頂端，兩人早已氣喘吁吁，雖然爬上來不輕鬆但兩人也說：「看著一路上的美景真的好值得唷！」順利敲響幸福之鐘的IVY也少女心大爆發。

▲陳國華夫妻彷彿回到戀愛期般甜蜜。（圖／亞洲旅遊台提供）

過程中見到一群小朋友來郊遊，他們笑說：「好可愛唷，好像一群小丸子要去上課！」兩夫妻除了熱情的跟小朋友揮手打招呼之外，也難得在電視機前面真情流露地說：「在外面看到可愛的小朋友就會想到自己的孩子，雖然沒帶電燈泡出門很輕鬆，但是看著美景就會想到孩子在眼前玩樂的模樣！」