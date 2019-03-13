延政勳放棄賽車夢！陪老婆迎2胎　專心當「女兒傻瓜」暖爆

記者韓景樺／綜合報導

南韓女星韓佳人過去演出《擁抱太陽的月亮》攀上事業高峰，她與同為演員的丈夫延正勛結婚14年，婚後恩愛的兩人雖歷經不幸流產的心痛，卻也在2016年誕下長女在熙，如今再過2個月又將迎接第2胎到來。延正勛日前受訪表示，比起擔心自己反而更多期待，也透露「（如果孩子）健康地出生的話會很幸福。」

▲延政勳和韓佳人結婚14年，目前育有一女。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

延政勳先前忙著拍攝韓劇《我的愛情治癒記》（내 사랑 치유기），12日接受韓媒訪問時，他表示雖然彼此都是演員，但有各自的「演技觀點」，所以平常並不會和老婆討論和劇情有關的話題。

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而提到懷孕8個月、目前正在待產中的韓佳人，延政勳也透露了自己即將再度當爸的心境，他說剩下2個月左右的時間，自己不太擔心，反倒更期待寶寶的到來；接著又略帶自豪的表示，過去都是身旁已婚有孩子的前輩向自己建議「是不是該生第二胎才行啊？」，現在終於輪到他能向後輩說這種話了。

▲延政勳很疼愛大女兒在熙。（圖／翻攝自IG／延政勳）

和天下的爸爸一樣，延政勳現階段最希望的就是寶寶健康誕生，他透露第2胎的胎教和大女兒在熙的一樣，但比起聽音樂，更常讓寶寶多聽爸爸的聲音，「媽媽們會做的事都做了」，比較特別的是擔心在熙吃醋，現在他更重視老大，老婆則專心照顧肚子裡的寶寶。

過去延政勳十分熱愛賽車，如今為了做好「體力管理」，加上想多陪伴孩子，也萌生了退出賽車的想法，他帥氣直言，男人該嘗試的自己都試過了，「現在都有第二個寶寶了，還玩什麼賽車」。延政勳也表示，現在有多的時間會幫女兒洗澡、洗頭，也會陪著她玩，如果未來真的還有多餘的時間，應該會選擇小酌一下，言談間也展現了好老公、好爸爸的暖男魅力。

▲▼延政勳過去熱愛賽車。（圖／翻攝自IG／延政勳）