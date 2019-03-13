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余文樂首曬愛兒正臉照！　「帥氣吃手手」萌翻4萬粉

記者韓景樺／綜合報導

香港男星余文樂與名模王棠云結婚2年，去年（2018）5月喜迎愛子余初見（Cody），一向十分保護兒子的他，12日卻難得在IG分享寶貝兒子的正臉照，父子兩人相似的神韻也被大讚「一看就知道是你的DNA」。

▲余文樂首度曝光兒子正臉照。（圖／翻攝自IG／余文樂）

▲余文樂首度親自分享兒子的正面照片。（圖／翻攝自IG／余文樂）

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余文樂晉升奶爸後不吝與外界分享家庭生活，只不過細心的他往往只放上Cody的背面或是側面照，雖然先前彭于晏姊姊彭于藍曾不小心曝光了余文樂抱著小寶寶的照片，引發網友猜測是否就是Cody，但當時未獲得證實。

▲▼余文樂經常曬出寶貝兒子的照片，但幾乎都是側面或背面。（圖／翻攝自IG／余文樂）

▲▼余文樂經常曬出寶貝兒子的照片，但幾乎都是側面或背面。（圖／翻攝自IG／余文樂）

▲▼余文樂經常曬出寶貝兒子的照片，但幾乎都是側面或背面。（圖／翻攝自IG／余文樂）

這次余文樂本人親自在IG上曝光小孩「正臉面對鏡頭」的照片，雖然Cody臉上被後製加上一副太陽眼鏡，但還是能清楚看見戴著灰色帽子的Cody乖巧坐在嬰兒車上，一手抓著玩具，另一隻手輕放在嘴邊，十分會擺pose，而他身後則是余文樂代言耳機的廣告燈箱，父子倆意外「同框」的畫面既可愛又溫馨。

終於等到余文樂曝光愛兒的正面照片，網友們紛紛讚Cody可愛，更驚呼遺傳基因太強大，「哇六叔你兒子好像你」、「一看就知道是你的DNA」，甚至有人許願說希望Cody下次可以別戴墨鏡，直接和大家見面。

▲余文樂首度曝光兒子正臉照。（圖／翻攝自IG／余文樂）

▲網友們紛紛誇讚Cody可愛，和爸爸余文樂長得像。（圖／翻攝自IG／余文樂）

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余文樂, 王棠云, 金牛寶寶, 剖腹產, 余初見Cody

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