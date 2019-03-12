許凱蜜汁告白：好想把妳藏起來！　牽手「戀人」甜到網催：原地結婚

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星許凱因《延禧攻略》爆紅，緊接著搭檔白鹿演出武俠劇《招搖》，劇情隨著男女主角開始大放閃，已經急速圈粉中。該劇被形容男女主角拿錯劇本，男的害羞女的霸氣，經歷種種難關，終於可以同框談戀愛，最新一集還出現告白金句，高顏值CP令網友興奮敲碗：「原地結婚！」

▲《招搖》被視為高甜武俠劇。（圖／翻攝自微博／招搖）

《招搖》改編自九鷺非香的同名小說，作者也是編劇之一，許凱扮演魔王之子「墨青」，背負淒苦的命運而生，自從被白鹿飾演的女魔頭「路招搖」所救，從此默默暗戀。兩人共同經歷江湖風浪，女主角死後復活卻沒有真身，他則升任萬路門主「厲塵瀾」，不惜用命癡癡守護對方，幾經波折終於面對面重逢，電視劇播出30多集，常遭觀眾酸故事注水，剪接有問題，仍靠高甜劇情吸引一票粉絲。

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▲許凱、白鹿《招搖》像是男女主角互換劇本。（圖／翻攝自微博／招搖）

▲許凱從魔王之子變萬路門主，默默守護白鹿恢復真身。（圖／翻攝自微博／招搖）



許凱在戲裡只對女主角白鹿溫柔守護，對其他人則是霸氣不留情面，故事中大飆告白金句，包括對決不死金仙時說「路招搖，有我來護」、「你戰我便是劍，你退我便是盾」、「她在我心裏，是獨一無二的。」兩人好不容易團圓談戀愛，開口邀約逛夜市，還遇到競爭對手，被心愛的女人安撫後，低頭牽手害羞說：「真想把妳藏起來！」告白金句再加一，網友輪番回應「好想把他裝起來」、「那就藏起來吧」、「大型爭寵現場」、「是不是想甜死我，快給我把解藥扔了！」

▲許凱低頭害羞向白鹿告白：「真想把妳藏起來。」（圖／翻攝自微博／招搖）