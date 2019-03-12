DJ RayRay首度大提琴「合作派對方丈」　LIKE A PRO饒舌＋電音＋扯鈴回歸

記者洪文／綜合報導

「LIKE A PRO派對實驗寺」結合饒舌、扯鈴的電音派對，睽違一年半再度回歸，今年演出內容集結台灣之光，包括「Red Bull 3Style 2016台灣冠軍」DinPei、「Red Bull PAO 2015/2016花式扯鈴冠軍」趙志翰、「嘻哈製作人及Red Bull御用MC」Tipsy，還有「世界百大女DJ」RayRay、「YouTube點擊破億高人氣歌手」蔡佩軒、「新媒體創作人」小冰。

▲LIKE A PRO派對實驗寺活動海報。（圖／非常棒提供）



以「跨界、BATTLE」為核心、電音為主軸的「LIKE A PRO派對實驗寺」，由獨特融合國樂電音的DJ「派對方丈」DinPei領隊，聯合大學電音社學生用演出主題曲，進行前所未有的電音實驗，讓大家看見各種電音風貌，從場外的主題曲Drop接力，打到場內Back 2 Back；「嘻哈知客僧」TIPSY發揮最強MC功力連說帶唱，集結地表最誇張創意，帶領各種跨界強者踢館BATTLE；「降魔至尊」趙志翰作為去太陽馬戲團前的最後在台演出，將領軍台灣最頂尖扯鈴人，使出逆天神級的世界頂尖極限花式扯鈴。

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▲派對方丈DINPEI。（圖／非常棒提供）

▲DJ RAYRAY。（圖／非常棒提供）



來踢館「LIKE A PRO派對實驗寺」的各界強者都不容小覷，「世界百大女DJ」RayRay將首度以大提琴和「派對方丈」DinPei跨界合作古典樂與電音。「高人氣網路創作歌手」蔡佩軒以甜美正能量知名，擁有大批死忠歌迷，作為演出主題曲的唯一女聲，首度嘗試電音、嘻哈元素歌曲覺得很Cool！「新媒體創作人」小冰是音樂創意鬼才，將使出神乎奇技的Beatbox，和各式音樂才華，對決電音DJ和扯鈴。

「LIKE A PRO派對實驗寺」將於5月4日於西門河岸留言舉辦。