6支消防水管沖澡！好萊塢喜劇天王「暴水灌頂」裸身慘叫 

記者洪文／綜合報導



「美國喜劇天王」凱文哈特（Kevin Hart）在喜劇電影《活個精彩》（The Upside）與「老白」布萊恩克萊斯頓（Bryan Cranston）常互尬嘴炮，講出許多嗆辣台詞，而導演尼爾柏格（Neil Burger）也時常捕捉他的真實反應來製造笑料，逗得觀眾捧腹大笑。

▲凱文哈特《活個精彩》裸身沖澡劇照。（圖／翻攝自網路，以下同）



凱文哈特在《活個精彩》裸身沖澡的戲，露出結實胸肌，卻被突如其來從頭頂而降的大水沖得哇哇大叫，出其不意的反應引人發噱。他坦承，其實是真實反應，「我以為只是要用一般的蓮蓬頭沖澡，結果導演在我頭頂裝了6支消防水管，還叫我不要往上看。當6支強力水柱一起發威，大水直沖而下，我真的嚇了一跳，好像淋了一場暴雨。

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布萊恩克萊斯頓在《活個精彩》飾演的富翁雖然全身癱瘓，只能躺在床上或坐在輪椅，但他與凱文哈特的對話卻笑梗不斷。凱文哈特透露，「戲精」克萊斯頓就算只有脖子以上能演戲，也可以「滿臉是戲」，還能即興說出趣味台詞。

有一場凱文哈特幫克萊斯頓洗頭的戲，因太投入而沒注意到水沖得克萊斯頓很不舒服，結果克萊斯頓並沒暫停演出，反倒即興講出：「你這是在給我水刑嗎？」他更表示兩人大多時候並沒有特意搞笑，而是全神投入在角色之中，自然地一搭一唱，「對我來說，戲裡的笑點都是出自真實反應，無論是幫布萊恩洗頭、刮鬍子，或是一起去看歌劇，這些過程出現的笑點都並非刻意營造，而是我們當下最真實的反應，正因為反應很真實，才能吸引觀眾大笑。」



《活個精彩》描述富翁菲利浦（布萊恩克萊斯頓 飾）因遭遇意外事故，導致四肢癱瘓多年，必須找人來照料生活起居，因緣際會下聘僱有犯罪前科的戴爾（凱文哈特 飾），而不按牌理出牌的戴爾為菲利浦絕望無趣的人生，帶來許多前所未有的驚喜與期待，兩人也成為瘋狂好麻吉，改變彼此的人生。



《活個精彩》將於3月15日在台上映。