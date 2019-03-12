歌壇天后來加持＋愛人幫編舞　力挺影后轉戰流行樂壇

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▲娜塔莉波曼接受ETtoday《星光好選喆》獨家訪問。

簡立喆／影評 、記者王筱筑／報導

由影后娜塔莉波曼主演的劇情片《逆光天后》故事描述校園槍擊案的15歲倖存者瑟萊斯，在追思會上以一首自創曲悼念死者卻一鳴驚人，從此星途大開，被挖掘成為新一代天后，但成名後的生活卻讓她逐漸失控，歷經殞落與重生，在黑暗中逆光，清楚面對最真實的自己。

整部片的影像風格，與9年前同樣由娜塔莉波曼主演，並勇奪奧斯卡、金球獎以及英國奧斯卡「三冠」影后的《黑天鵝》當中，陰暗詭譎的氛圍有些相像，也都描述了成名之路的壓力和內心陰暗面，不過《逆光天后》又多了不少對流行文化的批判，故事與時事接軌，容易引起觀眾們共鳴。

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▲《逆光天后》與《黑天鵝》兩部娜塔莉波曼的代表作都討論到成名的付出的代價與陰暗面。（圖／傳影互動提供）

電影中也有超多特別「看點」，除了娜塔莉波曼開金口，親自演唱以外，歌曲還是真正樂壇天后Sia希雅所創作操刀的，編舞更是請來娜塔莉波曼現實生活中的編舞家老公班傑明米爾派德，繼《黑天鵝》之後再次替愛妻量身打造，以國際巨星演唱會等級高規格編舞，另外電影最後長達10分鐘的萬人演唱會畫面，更是全片亮點，觀眾們就好像親身經歷了娜塔莉波曼本人的演唱會一般。

▲《逆光天后》裡娜塔莉波曼走的舞台造型很有女神卡卡的FU。（圖／傳影互動提供）

《逆光天后》更像是真人實境秀，劇情很類似近期剛獲得奧斯卡最佳原創歌曲、Lady Gaga主演的《一個巨星的誕生》，不過又少了點商業氣息與炙熱愛情，更多對巨星養成術寫實細膩的描述，小女孩從15歲出道，天真單純只想追夢的青澀模樣，一路蛻變為狂傲不遜，看似糜爛但其實是一種逃避人生的消極態度，在達成夢想之後的下一步，竟然只剩無盡的壓力和迷惘，幸好逆光天后從小堅韌的性格，不輕言放棄再度重振精神，蛻變而重生，是喜愛娜塔莉波曼的影迷能夠再次欣賞偶像突破演出的另一佳作。

▼《星光好選喆》全球獨家報導連連，每周日晚間八點首播。