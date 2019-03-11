男直播主狂開黃腔「我X頭很大」　楊超越尷尬笑…遭性騷擾對話曝光噁爆

記者李湘文／綜合報導

大陸女團「火箭少女」成員楊超越有著甜美長相，因為參加節目《創造101》瞬間大紅，成為近來最有話題的偶像之一。不過，她上節目前沒沒無聞，曾經在參加公司安排的活動時受到性騷擾，被一名男性直播主頻開黃腔，還不能當場反抗，只能無奈繼續接話，影片被翻出後引起譁然。

▲楊超越以「火箭少女101」身分出道。（圖／翻攝自微博／火箭少女101_楊超越）

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▲楊超越出道前參加活動被性騷擾。（圖／翻攝自微博）

影片中，男直播主不斷調戲當時還很青澀的楊超越，一下說「我下面的頭髮給妳」，一下又問「妳的手怎麼這麼多毛，性慾一定很強」，還不斷自誇「我真的很大」。楊超越聽得一臉尷尬，但還是客氣微笑，以「你頭挺大」巧妙轉開話題，誰料對方接著就直白說：「對，龜頭很大。」

▲男直播主頻頻對楊超越開黃腔。（圖／翻攝自微博）

這段影片在近日被網友翻出，引來許多人震驚痛罵「這男的太猥瑣了」、「太可惡了吧」、「心疼超越妹妹」。有粉絲代為解釋，楊超越當時還是練習生，被公司安排的活動主要就是遊戲展，影片中那一次卻被主辦單位邀請的直播主騷擾，為了不得罪主辦方，只能以比較客氣的方式回應。

▲楊超越被直播主性騷擾，只能尷尬笑。（圖／翻攝自微博）

事實上，楊超越出道前不只一次被騷擾，在跟其他練習生參加活動直播時，也曾被男生追著搭訕調戲，但她都只是禮貌微笑、選擇性回答問題，讓對方知難而退。如今這些往事流出，不少網友大讚楊超越情商高，也感慨「當明星內心一定要強大」、「不是所有的事外人都可以看到」。