《跑男7》嘉賓驚現「偶像劇男神」　《延禧》瓔珞+嫻妃接棒網瘋了！

記者陳芊秀／綜合報導

陸綜《奔跑吧》（又簡稱：跑男）新7季展開錄製，11日被民眾目擊現身遼寧鞍山市，除了新登場的班底成員，最新一期加入吳尊，接著還爆出吳謹言、佘詩曼等人會登場，讓粉絲期待值飆高。

▲《奔跑吧》第7季成員大換血，錄影行程仍就是關注焦點。（圖／翻攝自微博）

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吳尊因偶像劇走紅兩岸，和初戀情人結婚後育有一對兒女，更帶著孩子參加2季《爸爸去哪兒》，大受觀眾喜愛，雖然已經是綜藝節目寵兒，參加《奔跑吧》還是第一次。男神參加人氣綜藝錄影，有人得知消息崩潰無法到現場追星，網友發文悲喊「現在回去還來得及嗎？」

▲陸網傳出《跑男》最新一期錄製有吳尊。（圖／翻攝自微博）

▲網友得知偶像來到老家錄影，崩潰喊「現在回家可以嗎？」（圖／翻攝自微博）

吳謹言因《延禧攻略》爆紅，2019年再推新作《皓鑭傳》，成為宮鬥女神。她和扮演「嫻妃」的佘詩曼戲裡迸出對立火花，更雙雙因戲爆紅，改在綜藝節目玩遊戲，會有什麼精采畫面，也令粉絲相當期待。

▲吳謹言、佘詩曼也會在《跑男》登場。（圖／翻攝自微博）

新7季《奔跑吧》班底成員換上朱亞文、王彥霖、Lucas、宋雨琦，加上元老級Angelababy、李晨和鄭愷，新面孔引爆陸網討論，有人擔憂節目熱度受到影響，也有人期待新人新氣象。節目於2月底開錄第一集，首集請來任賢齊、胡夏，緊接著又有吳尊、吳謹言、佘詩曼，眾多當紅藝人加持星光，吸睛度力求不受影響。