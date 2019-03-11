ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

國民影帝「關掉車頭燈」夜飆150公里　撞爛2台百萬賓士車

記者洪文／綜合報導

西班牙「國民影帝」安東尼奧德拉托雷（Antonio de la Torre）在新片《騙局》（The Realm）以時速150公里搏命尬車，甩飛一心置他於死的奪命殺手，追逐場面驚險刺激，讓人看得腎上腺素狂飆，就連好萊塢都嘆為觀止，原來導演羅德里哥索羅格耶（Rodrigo Sorogoyen）為了這場戲特別下重本買下兩台高級賓士車對撞，價值數百萬的名車雖在瞬間化成廢鐵，卻拍出了西班牙影壇「前所未見」的最震撼畫面。

▲▼安東尼奧德拉托雷《騙局》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《騙局》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）

紅遍拉丁影壇的德拉托雷，帥氣又具正義感，大學時攻讀新聞學，畢業後當起記者。不料他因長得太帥，有次獲邀客串演出竟意外爆紅，從此跨界電影、改以演員身分出道。他不僅拍商業片賣座，參與獨立電影演出也令人刮目相看，受到西班牙導演阿莫多瓦、奧斯卡名導史蒂芬索德柏等國際大導演的喜愛。德拉托雷從影29年、演出超過80部電影，不僅作品數量驚人，他更是影史獲得哥雅獎最多提名的男星。這次他在新片《騙局》為反擊貪瀆陷害，驚悚刺激的設局令人觸目驚心，為他連奪7座影帝大獎，榮登演藝生涯的最顛峰。

請繼續往下閱讀...

▲▼安東尼奧德拉托雷《騙局》劇照。（圖／海鵬提供）

德拉托雷在懸疑驚悚片《騙局》中，飾演一名充滿魅力的政治明星馬努爾，他表面形象親和、備受民眾愛戴，私下卻聯合政商貪瀆洗錢，從中攫取財富。不料當醜聞曝光，政商友人紛紛切割自保，就連政黨高層都強迫要他獨自頂罪。不甘自背黑鍋的他，決定設局反擊，與貪婪政商展開一場爾虞我詐的狂力廝殺。

▲▼安東尼奧德拉托雷《騙局》劇照。（圖／海鵬提供）

由於西班牙政壇長期黑暗，政商貪瀆及壟斷資源幾為常態，德拉托雷在《騙局》為了自保展開反擊，正中民眾下懷，舉國大快人心。該片被美媒喻為西班牙版《紙牌屋》，獲讚嘆「今年最燒腦的懸疑驚悚片」，全片劇情緊湊環環相扣，最終急轉直下的結局更是超乎預期，橫掃西班牙哥雅獎13項大獎提名。

▲▼安東尼奧德拉托雷《騙局》劇照。（圖／海鵬提供）

德拉托雷在《騙局》除與政客大鬥心機，更親自搏命演出飆車戲。他得與殺手在高速公路展開一場夜間亡命追逐，不僅車速飆破150，他更大膽滅掉車頭燈，在伸手不見五指的黑夜中急駛狂飆，讓人冷汗直流、腎上腺素激增。更驚人的是，導演索羅格耶為求戲劇張力，不惜下重本拍攝兩車對撞情節，價值數百萬的賓士名車先是遭猛烈撞擊，最後彈飛在空中翻滾，並在瞬間被壓成鐵板，驚人場面為電影帶來前所未見的張力，不僅讓德拉托雷橫掃哥雅獎等七座影帝大獎。

《騙局》將於3月22日全台上映。

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

推薦閱讀

快訊／勝利IG親自發表聲明：我決定退出演藝圈

快訊／勝利IG親自發表聲明：我決定退出演藝圈

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

勝利私藏「20秒撿屍偷拍片」還回：ㄎㄎ！　8人老司機群組曝光…韓網氣炸

勝利私藏「20秒撿屍偷拍片」還回：ㄎㄎ！　8人老司機群組曝光…韓網氣炸

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛

慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

周孝安甜摟周曉涵玩親親！　曝已有「愛的結晶」

周孝安甜摟周曉涵玩親親！　曝已有「愛的結晶」

被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

野生Max、Lucy現身台北動物園！　合照猴子石雕融化1.8萬人

野生Max、Lucy現身台北動物園！　合照猴子石雕融化1.8萬人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／勝利IG親自發表聲明：我決定退出演藝圈

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

勝利私藏「20秒撿屍偷拍片」還回：ㄎㄎ！　8人老司機群組曝光…韓網氣炸

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

周孝安甜摟周曉涵玩親親！　曝已有「愛的結晶」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

騙局, 安東尼奧德拉托雷

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 贈獎／絕命鎮導演全新驚悚片《我們》　詭異笑容讓人「越看越毛」
  2. 鄭俊英偷拍私密照炫耀！還有一「崔姓歌手」也非法散布
  3. 彭紹宇影評／《滾滾紅塵》：母親與我同在21歲看這部電影
  4. 粉絲看不慣小麥膚色「修圖變超嫩白」　舒淇：你怎麼不去喜歡白人？
  5. 國民影帝「關掉車頭燈」夜飆150公里　撞爛2台百萬賓士車
  6. 王瞳代班衝高收視率「打強心針」　爸媽守電視「分工」講評
  7. 鄭俊英偷拍女性私密片傳勝利群組！　「男歌手爽看」姓氏曝光：龍
  8. 酸民嗆：見你揍一頓　陳冠希殺到約定地點「被放鴿子了」
  9. 張立昂蔡昌憲聲勢比較高　小鐘氣噗噗：不能被瞧不起！
  10. 獨家專訪／《東宮》編劇解密！　上元節原始劇本曝光「高甜完整版」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366