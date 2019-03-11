國民影帝「關掉車頭燈」夜飆150公里　撞爛2台百萬賓士車

記者洪文／綜合報導

西班牙「國民影帝」安東尼奧德拉托雷（Antonio de la Torre）在新片《騙局》（The Realm）以時速150公里搏命尬車，甩飛一心置他於死的奪命殺手，追逐場面驚險刺激，讓人看得腎上腺素狂飆，就連好萊塢都嘆為觀止，原來導演羅德里哥索羅格耶（Rodrigo Sorogoyen）為了這場戲特別下重本買下兩台高級賓士車對撞，價值數百萬的名車雖在瞬間化成廢鐵，卻拍出了西班牙影壇「前所未見」的最震撼畫面。

▲《騙局》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）



紅遍拉丁影壇的德拉托雷，帥氣又具正義感，大學時攻讀新聞學，畢業後當起記者。不料他因長得太帥，有次獲邀客串演出竟意外爆紅，從此跨界電影、改以演員身分出道。他不僅拍商業片賣座，參與獨立電影演出也令人刮目相看，受到西班牙導演阿莫多瓦、奧斯卡名導史蒂芬索德柏等國際大導演的喜愛。德拉托雷從影29年、演出超過80部電影，不僅作品數量驚人，他更是影史獲得哥雅獎最多提名的男星。這次他在新片《騙局》為反擊貪瀆陷害，驚悚刺激的設局令人觸目驚心，為他連奪7座影帝大獎，榮登演藝生涯的最顛峰。

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德拉托雷在懸疑驚悚片《騙局》中，飾演一名充滿魅力的政治明星馬努爾，他表面形象親和、備受民眾愛戴，私下卻聯合政商貪瀆洗錢，從中攫取財富。不料當醜聞曝光，政商友人紛紛切割自保，就連政黨高層都強迫要他獨自頂罪。不甘自背黑鍋的他，決定設局反擊，與貪婪政商展開一場爾虞我詐的狂力廝殺。

由於西班牙政壇長期黑暗，政商貪瀆及壟斷資源幾為常態，德拉托雷在《騙局》為了自保展開反擊，正中民眾下懷，舉國大快人心。該片被美媒喻為西班牙版《紙牌屋》，獲讚嘆「今年最燒腦的懸疑驚悚片」，全片劇情緊湊環環相扣，最終急轉直下的結局更是超乎預期，橫掃西班牙哥雅獎13項大獎提名。

德拉托雷在《騙局》除與政客大鬥心機，更親自搏命演出飆車戲。他得與殺手在高速公路展開一場夜間亡命追逐，不僅車速飆破150，他更大膽滅掉車頭燈，在伸手不見五指的黑夜中急駛狂飆，讓人冷汗直流、腎上腺素激增。更驚人的是，導演索羅格耶為求戲劇張力，不惜下重本拍攝兩車對撞情節，價值數百萬的賓士名車先是遭猛烈撞擊，最後彈飛在空中翻滾，並在瞬間被壓成鐵板，驚人場面為電影帶來前所未見的張力，不僅讓德拉托雷橫掃哥雅獎等七座影帝大獎。

《騙局》將於3月22日全台上映。