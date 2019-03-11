獨／三立華八開播就欠「2300萬」　《必勝》編劇沒錢拿！

記者李欣容／台北報導

三立華劇《必勝大丈夫》日前登上臉書「靠北影視」爆出拖欠編劇費，巴納姆電影製作有限公司負責人林寅生在臉書寫下長文，向監製羅卓建勝（四哥）解釋，該劇未開拍就已承擔800萬支出，「拖延到大家領薪日期深感抱歉，並非惡意拖延。」

▲三立華劇《必勝大丈夫》鬧拖欠編劇款項 。（圖／翻攝自三立華劇臉書）

林寅生在臉書寫下長文，編劇團隊來來去去，最後和第3個團隊協調好至少交出10集定本，但編劇方卻表示遲遲未收到前9集酬勞，對此林寅生說，「依照合約計算方式，當月底結算，隔月初交付支票並於月底兌現，因此9集的費用應在此月底兌現，絕無拖欠編劇費一事，也非事實。」

請繼續往下閱讀...

▲《必勝大丈夫》開鏡。（圖／三立提供）

該劇從2017年12月提案，直到2018年7月31日才開拍，過程中因案子方向變動，歷經2次停籌，換了3個編劇團隊，3度停拍，原本60集到最後縮減為41集，「最終41集的播出，卻用了4個月的籌備期、7個半月的拍攝期，我們努力成為不管是資方還是勞動方口中優良的製作單位，即使說停就停，我們也沒逃避只是敗給時間以及言語紛擾的一些話語上。

▲《必勝大丈夫》由周曉涵、周孝安主演。（圖／記者屠惠剛攝）

林寅生無奈表示，自從該戲提案以來，壓力越來越沈重，也不想再討論因素，只想算出虧損點，盡力籌錢，「未開拍已承擔800萬，ON檔前已承擔2300萬的我們，雖已請款但仍遠遠抵不了先前的所有支出，我們只能硬著頭皮讓戲順利下去，拖延到大家領薪日期深感抱歉，並非惡意拖延，我們也會落實跟本劇的夥伴，於在協調過後的領薪日完成撥款。」《ETtoday》記者詢問林寅生至截稿前尚未回覆。