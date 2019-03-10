老公「公車激吻短髮妹」被抓包！　港姐見照錯愕…深夜認離婚

▲港姐呂慧儀結婚7年離婚！老公被拍到公車激吻短髮妹。（圖／翻攝自IG／呂慧儀）

記者陳芊秀／綜合報導

36歲香港女星呂慧儀是港姐季軍出身，和41歲老公黃文迪結婚7年，近日丈夫被民眾目擊公車上親吻短髮妹，疑似出軌。她則在9日深夜發表離婚聲明，坦承2018年底已經決定從夫妻變回朋友，震撼娛樂圈。

據香港《蘋果日報》報導，呂慧儀和黃文迪發表共同聲明，「我們已於2018年決定由夫妻變回朋友關係，當時的決定不涉及任何第三者。我們選擇低調處理是為免影響兒子的成長。」兩人育有一個4歲兒子Anton（黃柏翹），離婚後會共同撫養孩子。

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▲港姐呂慧儀和黃文迪深夜發表離婚聲明。（圖／翻攝自IG／呂慧儀）

不過宣布離婚前，黃文迪已經被拍到和短髮妹在天水圍搭公車，車上互動親密，還餵食吃糖、親吻等，全程有說有笑。照片9日曝光，老婆呂慧儀看到照片、影片後反應錯愕，仍強裝鎮定回應「不回應家務事」，當晚夫妻倆就發表離婚聲明。

呂慧儀是港姐出身，老公黃文迪因參賽香港先生踏入演藝圈，被視為高顏值夫妻檔。不過兩人婚變似乎早有預兆，她2月情人節曬出玫瑰花照，透露是老公送的，但是也在受訪時坦言，孩子出生後和丈夫恩愛大減，離婚聲明也承認，兩人早在2018年底已經分手，7年婚姻畫下句點。

▲呂慧儀情人節曬出收到紅玫瑰照，受訪時透露是老公送的，但是聲明透露雙方2018年底已離婚。（圖／翻攝自IG／呂慧儀）