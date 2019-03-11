鄭雨盛喪失記憶愛上金荷娜！對方「真實身分」揭曉超催淚

文／yeonhee

나를 잊지 말아요 // 記得愛過你 (2016)

如果你喜歡最近上映的韓影《證人》裡面溫暖的鄭雨盛，也許可以回頭來看看這部《記得愛過你》，這部片在2016年推出，台灣遲至去年才上映，和《證人》一樣剛好在這部片也是飾演律師，但卻是截然不同的故事。

先說題外話，不知道大家有沒有覺得鄭雨盛長得和好萊塢明星湯姆克魯斯（Tom Cruise）很像？我第一次看見雨盛大叔是在綜藝節目《Running Man》裡，他幽默可愛卻又魄力十足，跑得汗流浹背完成任務，簡直帥呆了，也是在那時發現他和阿湯哥的相似之處，所以覺得他的形象一定也像阿湯哥那樣，是韓國的大勢演員。

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結果不負我所望，他確實是一線名牌演員，而代表作卻不像阿湯哥以動作片為傲，而是以愛情片俘虜少女心。《我腦海中的橡皮擦》向孫藝真說的「喝了這杯，我們就定了」，簡直是撩妹法則的先驅者。而現在要說的電影，是雨盛大叔變成了失去記憶的主人。

先要說明，這部電影其實差強人意，剪接有點繚亂，看得我都懵了，而且敘事又太拖，前80分鐘其實都不是重點，重點是在最後接近30分鐘的戲份。好，既然那麼不好，為什麼還要介紹呢？因為我喜歡電影的鏡頭感，也喜歡看雨盛大叔和金荷娜的化學效應，最重要的是我喜歡最後面的爆發點。

影片的開始我還蠻喜歡的（接下來就沒那麼喜歡了說），失憶的錫元（鄭雨盛 飾演）帶著疲憊的身軀來到警局申報失蹤，而失蹤者正是他自己。金荷娜飾演的是一個神秘的女人，真英，當她進入到錫元的世界裡後，一切好像變得更好了。

以下有大雷

然後我想省略他們談戀愛的部分，和毫無發揮作用的配角們，直接進到電影的爆發點。到底是怎麼樣的痛苦回憶，讓一個以記憶為生活的人（因為錫元是律師），選擇性地忘掉10年之久的回憶呢？最後錫元想了起來，原來他已經結過婚了，原來眼前這位女子就是他唯一的妻子，原來他倆還有一個兒子...

還有原來他和她在鬧離婚，而就在一次的意外，錫元抱起了兒子後，雙雙被車撞了。

當然，他還活著，不過兒子卻難逃一劫。而這一件事變成了他不想記起的回憶。長達10個月的復健期，錫元甚至嘗試過自殺，到最後雖然被救了、雖然忘記了，心裡卻無法放棄對自己的自責。

想起所有的一切後的第二天，錫元又選擇性忘記了一切。接著就是一個開放式的結局，把電影草率地完結了。

雨盛大叔在前半段的故事都帶著一個呆萌樣，電眼可以電死人，不過長得帥也是一種負擔，因為我在這裡挑剔了他，看不出他記不起來的迫切感。可是電影的後半段又讓我對雨盛大叔留下了深刻印象，他徹底崩潰痛哭的那裡，感動了我。我顯然很矛盾，不過真的是這樣啊，前半段真的有點遜色的說（對不起雨盛大叔）。

相比之下，金荷娜的表現讓我輕易入戲，美的自然，演技也到位，和雨盛大叔也很有CP感，只可惜了劇本的遜色。如果稍微改寫一下劇本，再整頓好剪接方式，或許不會浪費了兩位出色的表現。

（以上圖片皆為《記得愛過你》劇照）

yeonhee

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