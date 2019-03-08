尤洛夫斯基率倫敦愛樂管絃樂團來台

▲指揮家尤洛夫斯基與小提琴家費雪 。（圖／記者蘇位榮攝）

生活中心／台北報導

去年甫獲 國際歌劇獎年度最佳指揮大獎指揮弗拉基米爾．尤洛夫斯基，率領倫敦愛樂管絃樂團今天傍晚抵台，明後天他將與小提琴天后茱莉亞‧費雪合作，在國家音樂廳演出孟德爾頌與艾爾加的經典小提琴協奏曲。

倫敦愛樂管絃樂團現任指揮弗拉基米爾‧尤洛夫斯基，近來在國際上頗受矚目，2018年獲英國皇家音樂學會的年度最佳指揮獎。尤洛夫斯基於2007年上任迄今，他的敏銳音感與喜愛冒險的性格，與倫敦愛樂管絃樂團培養出絕佳默契，並在樂團堅實的德奧與英倫基礎上，注入了俄法音樂的新血。並聯手錄下許多膾炙人口的發燒大碟，如「魔戒三部曲」等。2017年他也受邀成為柏林廣播交響樂團的首席指揮和藝術總監。

請繼續往下閱讀...

除了在樂團指揮上的耀眼成就外，尤洛夫斯基長期深耕歌劇，他24歲時便登上倫敦皇家歌劇院演出，也曾擔任柏林喜歌劇院固定客席指揮。2021年他將出任2018年度歌劇院大獎得主的巴伐利亞國立歌劇院，成為名符其實的「雙棲」指揮家。

尤洛夫斯基表示：「對我來說樂譜就是全部、是律法；而演出則是忠實反映作曲者的想像。」他是第二次來到臺灣，對亞洲的印象，感覺非常溫暖。他說，倫敦愛樂交響樂團是個非常國際化的交響樂團，共有來自25個國家的演奏者，此次演出包含來自台灣的中提琴演奏家賴亭儒，相信他回到自己的家鄉演出，會非常的興奮，而我們共同的國籍就是音樂。

小提琴天后茱莉亞‧費雪，12歲即拿下曼紐因小提琴大賽少年組首獎和巴赫作品詮釋獎，隔年參加第8屆歐洲青少年器樂大賽再度奪冠、2006年在競爭激烈中殺出重圍榮獲《BBC音樂雜誌》評選為「年度最佳新人」、2010年以《24首綺想曲》錄音入圍葛萊美獎。她的演奏技巧出神入化，個人觀點與風格強烈。