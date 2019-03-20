贈獎／金馬奇幻《愛在時光倒轉時》帶你搭上時光機尋找「愛」

娛樂中心／綜合報導

夜半公車上，哈維爾意外解救了正被醉漢搭訕的瑪麗亞，他古怪又阿宅的言行舉止讓瑪麗亞一見傾心，瑪麗亞不願就此斷了線，要求哈維爾空出一天的時間，兩人從馬德里到安達魯西亞海岸，日出日落，就此相愛。誰知十五年後，瑪麗亞因哈維爾長期專注自己的科學研究而變得鬱鬱寡歡。為了挽救身心每下愈況的瑪麗亞，哈維爾決定踏上時間機，希望透過重溫當年讓兩人墜入愛河的旅程，扭轉瑪麗亞的心境，重新成為那個愛上他的女孩。





▲《愛在時光倒轉時》劇照。（圖／金馬執委會提供）



西班牙兄弟檔導演首部長片，將2014年完成的科幻愛情短片延伸，讓默契十足的男女主角重譜時光公路電影，在過去與未來的旅程交疊拼貼下，映對出那時此刻的悸動與失落。除了能讓有情男女一掬同情之淚，精彩的時空錯位以及女主角最後的抉擇，都帶來新鮮震撼。





▲▼《愛在時光倒轉時》劇照。（圖／金馬執委會提供）





==== 參加活動！送你搶先看《愛在時光倒轉時》====

◎活動時間：3/20(三)至3/25(一) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

2.看完影片請在下方留言回答：「 如果能回到過去一次，你想回到什麼時候? 」

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《愛在時光倒轉時》特映票一組(2張)

使用時間：4/9（二）19:00

使用地點：台北新光影城

◎得獎公布：3月25日（一）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目，提供身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。

2.領獎方式：攜帶個人身分證或健保卡，至ETtoday新聞雲1F櫃台，地址：台北市南港區重陽路72號（近捷運昆陽站、或南港車站，可於昆陽站搭藍22至中視下車），證件提供現場核對領取資格，核對後歸還。得獎者可領取時間：週一至週五12：00-20：00如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。本活動請於4月9日（二）17:00前取票，逾時未領取將喪失得獎資格，票券作廢處理。若無法領取者，則視同放棄。

3.如果需要請人代領，一樣請得獎者私訊代領者身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，並請代領者攜帶自己的身分證過來領取，現場核對身分即可。若發現將票券做2度販售的動作，也將取消資格。

4.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F