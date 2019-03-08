鄧紫棋出發開演唱會！　憔悴現身泛淚：我只希望得到公平對待

記者李湘文／綜合報導

香港歌手鄧紫棋7日宣布跟經紀公司「蜂鳥音樂」結束合約，控訴10年來屢遭到不公平對待，卻被公司駁斥是「中傷言論」。她8日下午露面接受採訪，雖然表情凝重，眼中還略帶淚光，仍耐心回答問題，無奈表示：「我只希望得到公平對待。」

▲鄧紫棋深陷合約風波，仍將照預定計畫舉辦澳門演唱會。（圖／CFP）

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鄧紫棋9日將在澳門舉辦演唱會，雖然現在跟公司鬧翻，仍承諾為了粉絲照常演出，8日下午出發去彩排前，先在自家樓下接受了媒體採訪。她雖然化了妝，也勉強露出微笑，但還是顯得有些憔悴，起初被問及是否已經找到新經紀公司、現在心情如何，都只是苦笑搖頭、一言不發，深呼吸幾次之後才開口說話。

▲鄧紫棋受訪時仍顯得心事重重。（圖／CFP）

鄧紫棋無奈表示：「我不知道該講什麼，總之能說的都說了，能夠做的都交給了律師。我只是不希望這件事演變成罵戰，我希望正確的東西會得到公平對待。」對於蜂鳥下午發聲明稱合約期到2022年，鄧紫棋搖頭否認，只說：「其實大家繼續拖下去都沒有好處，如果最終走上法庭，我只能夠勇敢去面對。」至於其他細節，她都沒有多談，便搭車離開。

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