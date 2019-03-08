淺髮大衣+關鍵眼鏡..秒變裴勇俊！方泂鑌「9成神撞臉」網驚傻

記者盧薇淩／台北報導

繼《壞人》、《最笨的人是我》後，方泂鑌為2019年三立華劇《一千個晚安》量身打造片頭曲《一千個晚安》 ，除了擅長的作曲，更親自操刀作詞，更特別的是，在MV中方泂鑌頂著一頭亞麻綠新髮色，配上眼鏡，還穿上高領毛衣、長版大衣，和韓星「裴帥」裴勇俊相似度高達9成，連導演胡瑞財都笑說，宛如在拍沒有雪的《冬季戀歌》。

▲方泂鑌新造型超像裴勇俊。（圖／海蝶音樂）

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拍攝現場，方泂鑌帶著亞麻綠新髮色出現在晨光布景中，搭配上高領及長版大衣，彷彿韓國「歐巴」裴勇俊，連導演胡瑞財也玩笑說：「我好像在拍沒有雪的冬季戀歌！」日前單曲封面曝光後，也引起大批網友驚呼。而方泂鑌自己也很滿意新造型，拍攝當天雖然氣溫飆高達24度，穿著高領毛衣加長大衣，卻一滴汗都沒有流，完美呈現看似很冷很美的畫面，出身檳城的他一點也不怕熱，原來當天他是頂著發燒工作，穿得厚重反而很舒服。

▲方泂鑌推出新單曲。（圖／海蝶音樂）

為了這首歌方泂鑌從創作到完成整整閉關近兩個月，從研讀劇本、詞曲的創作、編曲、到錄音完成，可說是整個頭都洗下去的徹底投入，反覆琢磨到逼死自己的錄音方式。創作之初得知在這部戲中，有放入齊柏林導演遺作《看見台灣2》的空拍畫面，他聯想到劇中的父親給女主角滿滿的愛，讓她在成長過程中領著她了解自己，與齊柏林導演留下的《看見台灣》給我們的引領是相同的，「所以對我來說，這首歌說的是女主角的心境，同時也是對齊柏林導演致敬的作品。」

▲▼方泂鑌（下）大衣、眼鏡都像極當年裴勇俊（上）造型。（圖／海蝶音樂、翻攝自裴勇俊IG）