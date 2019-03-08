獨家／鄧紫棋親訴「吵架老闆」決裂！27歲被工作壓榨淚：不公平

記者盧薇淩／台北報導

歌手鄧紫棋7日宣布與合作10年的公司蜂鳥音樂解約，她寫下880字長文，控訴公司的「不公平」決策，讓她一次次落淚，其中更包含未經同意的代言合約。她一怒之下找律師向蜂鳥解除糾紛，文中更提到「你們曾是我最信任的男人吧」，但其實與蜂鳥鬧翻早有徵兆，2018年她在林口體育館開唱，還在台上提到，自己跟老闆、音樂總監3人時常吵架，為公、私事不合拍，今日寫著「你們曾是我最信任的男人吧」，決裂前早已嗅出端倪。

▲鄧紫棋和10年老東家蜂鳥鬧翻。（圖／翻攝自IG）

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鄧紫棋2008年16歲出道就被蜂鳥音樂簽下，至今11個年頭，年僅27歲就已躍上歌壇小天后之位。在《歌手2》後爆紅，也於2013年同步舉行個人第一套「X.X.X. Live世界巡迴演唱會」，除了亞洲地區，更前進歐洲、北美等地開唱，整套演唱會花了近3年，走過世界73個場次，當時她年僅21歲，年紀輕輕就已站穩歌壇，聲勢銳不可擋。

沒想到第一套巡演才剛結束，緊接著2017年就舉行第二套「Queen Of Hearts」巡演，以台灣來說，2018年3月才在林口開唱，隔年4月又前進高雄。巡演無間斷地舉行，鄧紫棋更在巡演過程中，馬不停蹄接下《中國新說唱》、《下一站傳奇》等多檔選秀節目，每天宛如空中飛人，工作量驚人，期間更不乏新專輯的錄製，2018年推出單曲《倒數》、《另一個童話》，又躍上熱門歌曲榜單。

▲鄧紫棋年僅27歲，就已是歌壇小天后。（圖／翻攝自IG／鄧紫棋）



在公司不給喘息空間的安排工作之下，據知情人士透露，鄧紫棋2018年忍不住在林口演唱會上吐露壓力，更坦言與公司老闆、音樂總監兼專輯製作人Lupo Groining時常吵架，三人衝突多次，她說：「但最後還是和好了，謝謝我的團隊。」當時就已露出不合前兆。她在年收入榜單上也是幾個億俱樂部，與范冰冰、蔡依林等天后齊名，吸金又吸睛；鑑於歌壇天王后林俊傑、蔡依林甚至S.H.E等天王后都獨立自立經紀門戶，如今鄧紫棋宣布出走，字字說著「不公平」，為錢、為工作與公司不合拍，下一步動向令人期待。

不過年僅27歲，就面臨龐大壓力，如同她在臉書文中寫著，「我就要出發去澳門進行演唱會彩排，難道我真的又是被這樣的壓力逼著我妥協嗎？」但公司接下來的2個月替她接下共8場演唱會，其中包含高雄場次，為了不負粉絲期待及給主辦方負擔，她說：「所以在蜂鳥音樂不主動提出取消演唱會的情況下，我還是會盡力完成這些演出。」

▲鄧紫棋採取法律途徑向蜂鳥解約。（圖／翻攝自微博、IG／鄧紫棋）



鄧紫棋一字一句寫下絕望，「但如果這是唯一能尋找到公義的途徑，這一次我會勇敢面對，絕不退縮！」讓許多粉絲看了心疼。據了解，她私下對龐大工作量也鮮少抱怨，曾經在專輯宣傳期通告滿檔，公司同事排了午夜12點的訪問，她不僅不顯疲態，仍依然維持專業狀態完成訪問，臉上也總是掛著笑容，敬業態度令人敬佩，開朗個性也因此結緣林俊傑、潘瑋柏等圈內好友，這次徹底崩潰與10年老東家決裂，也格外令人心疼。

對此，鄧紫棋4月高雄演唱會主辦方IME表示，目前尚未收到蜂鳥音樂的回應及通知，而蜂鳥音樂老闆兼鄧紫棋經紀人則回應，「抱歉事情交給了律師處理不方便回答，晚安。」

鄧紫棋臉書全文：

這輩子除了我爸爸，你們曾是我最信任的男人吧。

可惜我們終於來到，一個句號。

這些年來我一次次在不公平的情況裡嘗試調整自己的心態；一次次擦掉眼淚告訴自己息事寧人、盡量忍讓；包括幾個月前當我發現公司的嚴重違約後我還是沉著氣盡量去溝通，希望和平解決事情……撫心自問，我真的盡力了。

這三個月裡，我每天在跟律師溝通、來來回回在律師陪同下與公司商討、又試過找調解員進行調解、一次又一次降低我的底線、整個過程裡也一直在配合完成本來已接下的工作（除了其中一個公司在未獲得我事先同意而簽下的代言合約）。這一切的努力以及一次次的讓步，都是為了能低調、和平地解決事情。我甚至在一月底一度以為我們和解有望，所以我也終於唯一一次在微博上寫了關於巡演Part 2的事情。沒想到最終還是和解不了，而他們繼續漠視事情的嚴重性，繼續公佈新的場次。我很無奈，因為我真的不希望把事情鬧大。

律師曾多次建議我循法律途徑解決糾紛，當中我也有很生氣的時候，但一次次我還是選擇了再給一次機會，選擇再一次相信可能可以和平解決。時至今天，已經到達我能保護自己的最後關頭，我終於開始問自己，明天我就要出發去澳門進行演唱會彩排，難道我真的又是被這樣的壓力逼著我妥協嗎？

想起前幾天在飛機上看的電影《Green Book》。牙買加裔美國鋼琴家Don Shirley一直受到不公平的待遇。而最後在Birmingham的演出前，他更被禁止進入表演場地的白人專用餐廳。當時Don Shirley阻止Tony Lip用武力威脅餐廳老闆，他說：“'You never win with violence. You only win when you maintain your dignity.” 但同時，他也“stood up for himself”，拒絕表演。這一幕很鼓勵到我。

思前想後，我有了決定。

對於未來兩個月這八場已售票或已公佈的演唱會，我實在不想讓所有已經買票的歌迷失望，也不想影響到各地的主辦方，所以在蜂鳥音樂不主動提出取消演唱會的情況下，我還是會盡力完成這些演出。但是這裡我要鄭重申明我的立場以保護我的法律理據：我和蜂鳥音樂已經不存在藝人與經紀人的關係。而我願意完成與蜂鳥音樂的這最後八場演唱會，只是純粹希望減少任何有可能對其他人造成的影響。

冰封三尺非一日之寒。走到今天這一步，是因為我在漫長的商討過程中真的感到絕望了。但無論如何，我知道這一次我真的要stand up for myself。我不希望最終要走上法庭，但如果這是唯一能尋找到公義的途徑，這一次我會勇敢面對，絕不退縮！

最後，我衷心感謝所有一直愛我支持我的人，是你們給了我勇氣與動力！謝謝！

