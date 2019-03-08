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美腿比竹竿還瘦！　劉真15度低溫穿超短褲看秀

記者張靖容／綜合報導

「國標舞女王」劉真自從與辛隆結婚後，生下女兒霓霓，就過著幸福的家庭生活。7日，她受時尚大牌香奈兒邀請，出席新品發布會看秀，於IG上連PO三則貼文分享美照，只見她穿著一身粉色套裝，不畏天氣低溫，露出修長美腿，讓粉絲直誇超美！

▲劉真不畏低溫曬美腿。（圖／翻攝自臉書／劉真 Serena Liu）

劉真受時尚大牌邀請去看秀。（圖／翻攝自臉書／劉真 Serena Liu）

7日，劉真於IG上連PO三則貼文，只見照片中她露出甜美的笑容，全身行頭都是粉紅色，重點是當天天氣平均只有15度，她卻穿超短褲，配上美美的高跟鞋，秀出修長美腿，還自己寫道：「我不冷，我真的不冷。」粉絲全在留言處寫下讚美如「妳好適合粉色喔」、「粉色好好看，原來全身都是粉的，也很搭耶，好看好看」、「老師好美，氣質出眾」、「老師很美，很性感」等等，紛紛誇讚劉真美得不像話。

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▲劉真不畏低溫曬美腿。（圖／翻攝自臉書／劉真 Serena Liu）

劉真不畏15度低溫曬美腿。（圖／翻攝自臉書／劉真 Serena Liu）

事實上，劉真之前生完女兒時，也面臨到減肥的課題，自我要求非常高，不但為自己量身打造低卡食譜，還規律的進行運動，靠著毅力及努力恢復身材。另外，她也曾上節目說到自己非常愛買鞋，尤其是高跟鞋，可見真的是非常愛美，如今年齡都已經40好幾的她，看起來卻一點老態都沒有，令人羨慕不已。

▲劉真IG曬美照，低溫秀修長美腿。（圖／翻攝自IG／serenachenliu）

劉真IG曬美照，低溫秀修長美腿。（圖／翻攝自IG／serenachenliu）

小S逼問「我演技很很差嗎?」　影后秒低頭沉默....笑了 !

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