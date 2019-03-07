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吳宗憲曝Sandy「想生4個」　超開明：接受未婚生子，幹嘛結婚？

記者林彥君／台北報導

吳宗憲（憲哥）近期和女兒吳姍儒（Sandy）拍攝東森購物版的24孝「嚙指痛心」篇，憲哥透露和Sandy不但有默契，還心有靈犀，曾有次打電話給Sandy，女兒告訴他「爸爸我正想要打給你。」憲哥約女兒去某家店吃飯，Sandy回他：「我正想要吃那一家。」

▲▼吳宗憲東森購物訪問。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳宗憲對子女教育，想法開明。（圖／記者黃克翔攝）

憲哥和Sandy主持《小明星大跟班》，父女在節目上鬥嘴，一來一往，可愛互動讓粉絲喜愛。Sandy是家中老大，常叮嚀弟妹生活瑣事，有次錄影空檔，Sandy忍不住抱怨妹妹，但又想起家人緊密的互動，隔沒多久就跟憲哥說，「爸爸，我將來要跟你一樣，生4個小孩。」

▲吳宗憲與Sandy古裝拍攝東森購物廣告。（圖／東森購物提供）

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▲吳宗憲與Sandy以古裝拍攝東森購物廣告。（圖／東森購物提供）

▲▼吳宗憲東森購物訪問。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳宗憲和東森購物吉祥物「得意狗」跳健康操。（圖／記者黃克翔攝）

Sandy出生時，當時憲哥28歲，憲哥和4子女相處就像朋友，憲哥說：「那是之前未婚生子的時候生的，多好！」憲哥舉例身邊好友沈玉琳、潘若迪和Paul的小孩年紀還小，笑說：「小朋友這麼小，爸爸50幾歲了，帶小孩去學校，其他小孩會問『阿公帶你來上學嗎？』」

至於會不會接受子女未婚生子？憲哥說：「可以接受啊！幹嘛結婚呢？」但前提是子女的身心成熟，已對未來有規劃，且喜歡小孩。

▲▼吳宗憲東森購物訪問。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳宗憲和東森購物吉祥物「得意狗」跳健康操。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼吳宗憲東森購物訪問。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳宗憲和東森購物吉祥物「得意狗」擁抱。（圖／記者黃克翔攝）

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