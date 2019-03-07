吳宗憲Bye了「爸爸手」　曝高爾夫球打一半「關節有怪聲」

記者林彥君／台北報導

綜藝天王吳宗憲（憲哥）今（7日）上東森購物台，憲哥一進攝影棚，立刻變身購物專家，銷售「優適活敏捷膠原錠」，常和粉絲在臉書上互動的憲哥，將進棚過程直播，讓粉絲感受購物台的實況。錄影結束後，憲哥和東森購物吉祥物「得意狗」跳健康操，靈活的舞步、逗趣的互動，讓現場來賓忍不住發笑。

▲吳宗憲和「得意狗」一起跳健康操。（圖／記者黃克翔攝）

憲哥育有4子女，憲哥說因為過去抱小孩，加上主持時長時間拿麥克風，因此有「爸爸手」，手軸容易痠痛，常要左、右手交替拿麥克風，減緩疼痛。憲哥近期發現腳踝「卡卡的」，曾和東森集團總裁王令麟打高爾夫球時，關節發出「喀！喀！」一旁的王令麟拿2罐敏捷膠原錠讓他試吃，關節狀況好轉，因此決定當起最佳銷售員，推薦給身邊的朋友。

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▲吳宗憲透露之前手軸會痠痛。（圖／記者黃克翔攝）

憲哥的代言廣告刊登在各大捷運站，有粉絲看到他在廣告中活潑的對白，還私訊說「我有看到你，整個人看起來這麼年輕。」憲哥散播快樂氛圍，平常讓自己心情愉快，維持最好狀態，要活得年輕，調整心態是第一要件，笑說：「不要拿我跟別人比，跟華仔（劉德華）比就好，我看起來像小孩，華仔像校長。」

▲吳宗憲和「得意狗」擁抱。（圖／記者黃克翔攝）

憲哥工作量大，又常到外地工作，平常可能清晨4、5點才睡覺，早上8點就會起來準備工作和一連串的會議，幾乎忙到沒有時間休息，憲哥幽默的說：「可能連華仔的工作量都沒有我大。」

▲吳宗憲工作滿檔，仍維持好體力。（圖／記者黃克翔攝）