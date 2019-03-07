ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳宗憲Bye了「爸爸手」　曝高爾夫球打一半「關節有怪聲」

記者林彥君／台北報導

綜藝天王吳宗憲（憲哥）今（7日）上東森購物台，憲哥一進攝影棚，立刻變身購物專家，銷售「優適活敏捷膠原錠」，常和粉絲在臉書上互動的憲哥，將進棚過程直播，讓粉絲感受購物台的實況。錄影結束後，憲哥和東森購物吉祥物「得意狗」跳健康操，靈活的舞步、逗趣的互動，讓現場來賓忍不住發笑。

▲▼吳宗憲東森購物訪問。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳宗憲和「得意狗」一起跳健康操。（圖／記者黃克翔攝）

憲哥育有4子女，憲哥說因為過去抱小孩，加上主持時長時間拿麥克風，因此有「爸爸手」，手軸容易痠痛，常要左、右手交替拿麥克風，減緩疼痛。憲哥近期發現腳踝「卡卡的」，曾和東森集團總裁王令麟打高爾夫球時，關節發出「喀！喀！」一旁的王令麟拿2罐敏捷膠原錠讓他試吃，關節狀況好轉，因此決定當起最佳銷售員，推薦給身邊的朋友。

請繼續往下閱讀...

▲▼吳宗憲東森購物訪問。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳宗憲透露之前手軸會痠痛。（圖／記者黃克翔攝）

憲哥的代言廣告刊登在各大捷運站，有粉絲看到他在廣告中活潑的對白，還私訊說「我有看到你，整個人看起來這麼年輕。」憲哥散播快樂氛圍，平常讓自己心情愉快，維持最好狀態，要活得年輕，調整心態是第一要件，笑說：「不要拿我跟別人比，跟華仔（劉德華）比就好，我看起來像小孩，華仔像校長。」

▲▼吳宗憲東森購物訪問。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳宗憲和「得意狗」擁抱。（圖／記者黃克翔攝）

憲哥工作量大，又常到外地工作，平常可能清晨4、5點才睡覺，早上8點就會起來準備工作和一連串的會議，幾乎忙到沒有時間休息，憲哥幽默的說：「可能連華仔的工作量都沒有我大。」

▲▼吳宗憲東森購物訪問。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳宗憲工作滿檔，仍維持好體力。（圖／記者黃克翔攝）

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

推薦閱讀

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光　PTT瘋求看診：上帝神作

《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」！　病情惡化：不敢告訴柯以柔

4歲飛飛起床先折棉被　鏡頭轉翔翔「搖頭嘆氣」真實反應網笑翻！

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光　PTT瘋求看診：上帝神作

《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」！　病情惡化：不敢告訴柯以柔

4歲飛飛起床先折棉被　鏡頭轉翔翔「搖頭嘆氣」真實反應網笑翻！

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吳宗憲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 吳宗憲曝Sandy「想生4個」　超開明：接受未婚生子，幹嘛結婚？
  2. 章子怡爸媽反對汪峰當女婿！　因為「2個傳統原因」連老公名字都不能講
  3. 蕭敬騰太入戲！《魂囚西門》不捨鬼離開「當場大噴淚」
  4. 鄧紫棋5天前早PO「小鳥照」暗示！　吞淚：不忍心，就是對自己狠心
  5. 吳宗憲Bye了「爸爸手」　曝高爾夫球打一半「關節有怪聲」
  6. 柴克艾福隆爆新歡！　球場約會「23歲奧運飛魚」IG洩戀情
  7. 惡媳和媽媽同時落水...渣男竟先救她！王宇婕《炮仔聲》魔化PTT狂轟
  8. 水行俠空中驚魂！私人飛機驚爆「引擎起火」緊急迫降
  9. 以後要和爸媽住嗎？夏天一句話黃嘉千「心冷」最後暖反轉！
  10. 快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366