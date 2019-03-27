贈票／最硬最殺樂團大組合　SUPER BAND團團轉演唱會

App小組／活動報導

2019年最硬最殺全新樂團大組合《SUPER BAND團團轉演唱會》將於4月20日在TICC台北國際會議中心首度開唱，首次以團x團的概念出發，對生活的彷徨、對生命的疑惑、對未來的期望，用吶喊、用自嘲、用悲憤、用幽默，唱這個時代內心最深層的心聲，團團轉，唱出一個最獨特的搖滾姿態。

現在只要下載《ETtoday星光雲App》，就有機會獲得『SUPER BAND 團團轉 演唱會』門票兩張，數量有限，快來搖滾你的音樂魂！

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【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「限時抽 SUPER BAND演唱會門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

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【贈票活動資訊】

◎活動時間：3月27日至4月1日1800止。

◎得獎獎項：《SUPER BAND 團團轉 演唱會》門票2張。

一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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